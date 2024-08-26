Глава МИД Ирана вновь пообещал «решительное» возмездие Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС

«Решительное» возмездие Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС в Тегеране вновь пообещал министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с главой МИД Италии. На заседании кабинета министров премьер-министр Израиля заявил, что «это еще не конец», передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

«Решительное» возмездие Израилю за ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране — вновь пообещал министр иностранных дел Ирана. Об этом Аббас Арагчи заявил вечером в воскресенье в телефонном разговоре с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

— Реакция Ирана на израильскую террористическую атаку в Тегеране однозначна и будет взвешенной и хорошо просчитанной, — написал Арагчи в своём аккаунте на социальной платформе X. — Мы не боимся эскалации, но и не стремимся к ней, в отличие от Израиля.

Таяни в свою очередь заявил, что «призвал к сдержанности и конструктивному подходу, чтобы остановить цикл военных действий в регионе, которые рискуют принести ещё больше страданий.

В воскресенье израильская армия обнародовала видеозапись, на которой, по её словам, запечатлена операция ВВС еврейского государства, проведённая утром того же дня в южном Ливане. Сообщается, что Израиль нанёс превентивный удар по позициям шиитской группировки «Хезболлах».

На заседании кабинета министров в воскресенье премьер-министр Израиля заявил, что «это еще не конец».

— Ранним утром «Хезболлах» попыталась атаковать государство Израиль ракетами и беспилотниками. Мы приказали армии нанести мощный превентивный удар, чтобы устранить угрозу. Армия обороны Израиля уничтожила тысячи ракет малой дальности: все они предназначались для нанесения ущерба нашим гражданам и нашим силам в Галилее, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ливанская шиитская группировка в ответ заявила, что запустила сотни ракет и беспилотников, чтобы отомстить за убийство одного из своих командиров Фуада Шукура в результате израильского авиаудара по Бейруту 31 июля.

— Они (американцы — прим.ред.) начали говорить, что агрессия прекратится, что будет заключено соглашение о прекращении огня. Именно поэтому мы не торопились. Мы не заявляли, что не будем торопиться, но, честно говоря, мы не торопились, чтобы дать время этим переговорам, — отметил лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

Между тем раунд переговоров на высоком уровне в Каире, цель которых — прекращение огня между Израилем и ХАМАС и возвращение заложников, завершился в воскресенье без окончательного соглашения, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

Ожидается, что в ближайшие дни переговоры продолжатся на более низком уровне, чтобы преодолеть остающиеся пробелы. «Рабочие группы» останутся в Каире, чтобы встретиться с посредниками — Соединенными Штатами, Катаром и Египтом — и добиться таки «окончательного и выполнимого соглашения». На переговорах присутствовали директор ЦРУ Уильям Бернс и Дэвид Барни, глава израильского разведывательного управления «Моссад». Делегация ХАМАС была проинформирована египетскими и катарскими посредниками, но непосредственно в переговорах не участвовала.

В субботу сотрудникам служб экстренного реагирования Сектора Газа удалось извлечь более десятка тел в жилом районе Хамад, к западу от Хан-Юниса. В последние недели он подвергался массированным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Бригады гражданской обороны обнаружили тела 16 человек после того, как израильские войска были частично выведены из этого района. Погибших доставили в городскую больницу имени Нассера. Агентство Associated Press засняло масштабные разрушения в городе Хамад, названном в честь бывшего эмира Катара Хамада бен Халифы Аль Тани.

Как информировали СМИ, Хезболлах выпустил 320 ракет по территории Израиля.

Ранее сообщалось, что в рамках самообороны для устранения угрозы о запуске ракет по территории Израиля ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда «Хезболлах» планировал совершать нападения на израильское гражданское население, об этом заявил пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари.