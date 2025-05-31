Что изменится в Казахстане с 1 июня

Единый ваучер для детей

С 1 июня в шести городах Казахстана - Астана, Шымкент, Караганда, Кызылорда, Атырау и Актобе - запускается пилотный проект по внедрению единого ваучера для детей. Нововведение должно решить проблему мошенничества и гарантировать безопасные условия занятий.

Теперь ваучер будет закреплен за ребёнком, а не за организацией. Это позволит свободно выбирать и менять кружки и секции без потери финансирования. Главное — безопасность, прозрачность и справедливость.

Механизм единого ваучера предусматривает два формата:

- Целевой ваучер — для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь;

- Универсальный ваучер — позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организации; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.

Посещаемость теперь будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате. Каждое учреждение должно соответствовать стандартам безопасности и качества.



Межбанковские переводы по номеру телефона станут доступны с июня

Как ранее рассказали в Нацбанке, в Казахстане с июня заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками. Сейчас Национальная платежная корпорация поэтапно подключает банки к новой системе.

— Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков межбанковские переводы по номеру телефона уже будут доступны. В списке этих пяти банков — Халык банк, Freedom Bank, RBK, Altyn Bank и Home Credit Bank, — сообщил ранее советник председателя Национального банка РК, руководитель цифровой трансформации Бинур Жалелов.

Также отмечалось, что функционал межбанковских QR-платежей также уже готов.



Стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

В этом году отбор будет проведен с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах и будет осуществляться по следующим 6 направлениям: социальная политика и гражданское общество, развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика, экономическая и финансовая политика, цифровизация, агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции. Кандидату необходимо будет выбрать одно из отраслевых направлений, указанных при регистрации.

Общие требования к кандидатам останутся такими же, как и при предыдущем отборе: возраст — не старше 35 лет, наличие высшего образования, стаж работы не менее пяти лет, а также владение казахским языком на уровне не ниже B1.

Прием документов будет проводиться в режиме онлайн на специальном сайте — pkrezerv.gov.kz с 1 по 30 июня.

Физлица смогут верифицировать ввезенные смартфоны

Сроки бесплатной верификации смартфонов для физлиц в Казахстане продлили до 25 июня. Любой человек может бесплатно зарегистрировать до двух телефонов, если, например, привез их из-за границы или просто не включал ранее.

Как напомнили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, с 25 марта 2025 года в Казахстане начал работать приказ о верификации мобильных устройств. Все телефоны, которые были завезены и использовались в сотовой сети до этой даты, автоматически считаются верифицированными. С ними ничего делать не нужно.

Что нужно знать о блокировке незарегистрированных устройств в Казахстане, можно прочитать здесь.



Въезд в Россию по новым правилам

В России вступают в силу новые правила въезда для иностранных граждан, путешествующих без визы, в том числе для казахстанцев. Начиная с 30 июня, для того чтобы въехать в соседнюю страну, необходимо минимум за 72 часа до прибытия подать электронное заявление через платформу RuID и получить уникальный QR-код. При пересечении границы также потребуется пройти биометрическую идентификацию: сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Эти данные будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина. Исключения предусмотрены только для дипломатов и сотрудников международных организаций, а также для детей до 6 лет.

Новые правила будут действовать на всех пунктах пропуска. QR-код для въезда в Россию гражданин Казахстана должен получить вне зависимости от того, въезжает он по паспорту или удостоверению личности.

Летние ограничения на движение грузового транспорта

Как сообщили в Национальной компании «ҚазАвтоЖол», меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.

Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.

Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:

- Алматинская область;

- Атырауская область;

- Жамбылская область;

- Область Жетысу;

- Область Улытау;

- Карагандинская область;

- Кызылординская область;

- Туркестанская область;

- Мангистауская область.

Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:

- Область Абай;

- Акмолинская область;

- Актюбинская область;

- Восточно-Казахстанская область;

- Западно-Казахстанская область;

- Карагандинская область;

- Костанайская область;

- Павлодарская область;

- Северо-Казахстанская область.

Дополнительный выходной в июне

В июне 2025 года у казахстанцев будет дополнительный выходной день по случаю Курбан Айта — одного из важнейших религиозных праздников в мусульманском мире. Так, согласно календарю праздничных и выходных дней, в этом году первый день Курбан Айта выпадает на пятницу, 6 июня. Таким образом, для работающих по пятидневной рабочей неделе предусмотрены три дня отдыха подряд — 6, 7 и 8 июня (пятница, суббота и воскресенье).

Новая авиакомпания из ОАЭ запускает рейсы в Казахстан

Авиакомпания «Air Arabia Abu Dhabi» планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Абу-Даби — Алматы с частотой 3 рейсов в неделю (вторник, пятница и воскресенье), сообщали ранее в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.



Также регулярное авиасообщение свяжет Баку с Шымкентом. Открытие авиарейсов запланировано на 14 июня. Полеты по маршруту Баку — Шымкент — Баку будут выполняться трижды в неделю национальным авиаперевозчиком Азербайджана — Azerbaijan Airlines, на воздушных судах Embraer E190, рассчитанных на 106 пассажиров.

Из Баку — по понедельникам, средам и субботам;

Из Шымкента — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Дополнительные поезда в летний период

Решение принято для удовлетворения высокого спроса пассажиров в сезон отпусков. В расписание включены новые поезда, а также увеличена частота курсирования на ряде направлений.

Так, с июня по сентябрь 2025 года будут курсировать: 3 состава «Тальго», 5 стандартных поездов, а также к 3 поездам будут добавлены прицепные вагоны:

поезд № 253/254 «Астана — Достык» (Тальго) будет курсировать 2 раза в неделю;

поезд № 207/208 «Алматы — Жаланашколь» (Тальго) будет курсировать по датам;

поезд № 211/212 «Алматы — Достык» (Тальго) будет курсировать через день;

поезд № 221/222 «Алматы — Достык» будет курсировать 3 раза в неделю;

поезд № 457/458 «Семей — Достык» будет курсировать через день;

поезд № 459/460 «Оскемен — Достык» будет курсировать через день;

прицепные вагоны «Алматы — Достык» будут курсировать через день;

прицепные вагоны «Кызылорда — Достык» будут курсировать через день;

прицепные вагоны «Павлодар — Достык» будут курсировать через день;

поезд № 201/202 «Астана — Алматы» будет курсировать ежедневно;

поезд № 203/204 «Астана — Шымкент» будет курсировать ежедневно.