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    08:52, 08 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане запустят дополнительные поезда в летний период

    Будут запущены 11 дополнительных железнодорожных маршрутов в предстоящий летний период, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

    В Казахстане запустят дополнительные поезда в летний период
    Фото: Пассажирские перевозки

    Решение принято для удовлетворения высокого спроса пассажиров в сезон отпусков. В расписание включены новые поезда, а также увеличена частота курсирования на ряде направлений.

    С июня по сентябрь 2025 года будут курсировать: 3 состава «Тальго», 5 стандартных поездов, а также к 3 поездам будут добавлены прицепные вагоны:

    1. поезд № 253/254 «Астана — Достык» (Тальго) будет курсировать 2 раза в неделю;
    2. поезд № 207/208 «Алматы — Жаланашколь» (Тальго) будет курсировать по датам;
    3. поезд № 211/212 «Алматы — Достык» (Тальго) будет курсировать через день;
    4. поезд № 221/222 «Алматы — Достык» будет курсировать 3 раза в неделю;
    5. поезд № 457/458 «Семей — Достык» будет курсировать через день;
    6. поезд № 459/460 «Оскемен — Достык» будет курсировать через день;
    7. прицепные вагоны «Алматы — Достык» будут курсировать через день;
    8. прицепные вагоны «Кызылорда — Достык» будут курсировать через день;
    9. прицепные вагоны «Павлодар — Достык» будут курсировать через день;
    10. поезд № 201/202 «Астана — Алматы» будет курсировать ежедневно;
    11. поезд № 203/204 «Астана — Шымкент» будет курсировать ежедневно.

    — Данное решение позволит перевезти более 270 000 пассажиров на дополнительно назначенных поездах. Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов, — отметили в АО.

    Ранее сообщалось, что в летний туристический сезон планируется запуск скоростного поезда по маршруту Караганда-Балхаш.

    Теги:
    Лето Транспорт КТЖ Поезда Железная дорога
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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