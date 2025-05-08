В Казахстане запустят дополнительные поезда в летний период

Решение принято для удовлетворения высокого спроса пассажиров в сезон отпусков. В расписание включены новые поезда, а также увеличена частота курсирования на ряде направлений.

С июня по сентябрь 2025 года будут курсировать: 3 состава «Тальго», 5 стандартных поездов, а также к 3 поездам будут добавлены прицепные вагоны:

поезд № 253/254 «Астана — Достык» (Тальго) будет курсировать 2 раза в неделю; поезд № 207/208 «Алматы — Жаланашколь» (Тальго) будет курсировать по датам; поезд № 211/212 «Алматы — Достык» (Тальго) будет курсировать через день; поезд № 221/222 «Алматы — Достык» будет курсировать 3 раза в неделю; поезд № 457/458 «Семей — Достык» будет курсировать через день; поезд № 459/460 «Оскемен — Достык» будет курсировать через день; прицепные вагоны «Алматы — Достык» будут курсировать через день; прицепные вагоны «Кызылорда — Достык» будут курсировать через день; прицепные вагоны «Павлодар — Достык» будут курсировать через день; поезд № 201/202 «Астана — Алматы» будет курсировать ежедневно; поезд № 203/204 «Астана — Шымкент» будет курсировать ежедневно.

— Данное решение позволит перевезти более 270 000 пассажиров на дополнительно назначенных поездах. Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов, — отметили в АО.

Ранее сообщалось, что в летний туристический сезон планируется запуск скоростного поезда по маршруту Караганда-Балхаш.