Дополнительный скоростной поезд запустят из Караганды в Балхаш

Чтобы увеличить туристическую привлекательность Балхаша и для удобства жителей из Караганды в Балхаш запустят дополнительный скоростной поезд. Он будет курсировать с июня по сентябрь и позволит за это время перевезти до 30 тысяч пассажиров.

Фото: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, за счёт сокращения количества остановок время в пути составит 6 часов. Состав из шести вагонов будет ходить через день.

Напомним, АО «Пассажирские перевозки» напомнило пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте.