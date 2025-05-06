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    15:16, 06 Май 2025 | GMT +5

    Дополнительный скоростной поезд запустят из Караганды в Балхаш

    В летний туристический сезон планируется запуск скоростного поезда по маршруту Караганда-Балхаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дополнительный скоростной поезд запустят из Караганды в Балхаш
    Фото: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

    Чтобы увеличить туристическую привлекательность Балхаша и для удобства жителей из Караганды в Балхаш запустят дополнительный скоростной поезд. Он будет курсировать с июня по сентябрь и позволит за это время перевезти до 30 тысяч пассажиров.

    Дополнительный скоростной поезд запустят из Караганды в Балхаш
    Фото: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

    Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, за счёт сокращения количества остановок время в пути составит 6 часов. Состав из шести вагонов будет ходить через день.

    Напомним, АО «Пассажирские перевозки» напомнило пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте. 

    Теги:
    Туризм Регионы Казахстана Лето Внутренний туризм Транспорт Карагандинская область Караганда Поезда Балхаш Железная дорога
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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