Что нельзя провозить в поездах: список запрещенных предметов

В компании подчеркнули, что нарушение этих требований может повлечь уголовную ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

Запрещено провозить: - взрывные устройства, взрывчатые вещества и пиротехнику (фейерверки, салюты и т.д.); - радиоактивные и наркотические вещества, а также легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, метиловый эфир, метанол; - воспламеняющиеся твердые вещества; - ядовитые и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии; - инфекционно или биологически опасные материалы и предметы, содержащие их; - все виды огнестрельного, метательного, механического и газового оружия, а также холодное оружие – от кастетов и кинжалов до сабель и штыков; - боеприпасы любого типа, включая боевые, светозвуковые, холостые и охотничьи патроны.

Как сообщили в компании, перед посадкой пассажиры проходят обязательный досмотр на вокзалах. На крупнейших станциях работают рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, портативные детекторы, а также системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации. Круглосуточно дежурит полиция и служба охраны.

Контроль продолжается и в пути. В 24 составах поездов «Тальго» уже установили 1350 видеокамер. Наблюдение охватывает вагоны, входы, выходы и места общего пользования. При этом информация доступна только уполномоченным сотрудникам ситуационного центра АО «Пассажирские перевозки» и используется для обеспечения безопасности.

Пассажиров призывают заранее ознакомиться с правилами и не пытаться провозить запрещенные предметы.

Ранее мы писали, что КТЖ поднимет тарифы, чтобы погасить долг в 2,9 трлн тенге. АО НК «Қазақстан темір жолы» планирует погашать свой долг за счет повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 24% ежегодно в 2024–2026 годах.