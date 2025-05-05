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    11:14, 05 Май 2025 | GMT +5

    Что нельзя провозить в поездах: список запрещенных предметов

    Что нельзя брать с собой в поезд – АО «Пассажирские перевозки» напомнило пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

    проводники
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В компании подчеркнули, что нарушение этих требований может повлечь уголовную ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.

    Запрещено провозить:

    - взрывные устройства, взрывчатые вещества и пиротехнику (фейерверки, салюты и т.д.);

    - радиоактивные и наркотические вещества, а также легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, метиловый эфир, метанол;

    - воспламеняющиеся твердые вещества;

    - ядовитые и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии;

    - инфекционно или биологически опасные материалы и предметы, содержащие их;

    - все виды огнестрельного, метательного, механического и газового оружия, а также холодное оружие – от кастетов и кинжалов до сабель и штыков;

    - боеприпасы любого типа, включая боевые, светозвуковые, холостые и охотничьи патроны.

    Как сообщили в компании, перед посадкой пассажиры проходят обязательный досмотр на вокзалах. На крупнейших станциях работают рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, портативные детекторы, а также системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации. Круглосуточно дежурит полиция и служба охраны.

    Контроль продолжается и в пути. В 24 составах поездов «Тальго» уже установили 1350 видеокамер. Наблюдение охватывает вагоны, входы, выходы и места общего пользования. При этом информация доступна только уполномоченным сотрудникам ситуационного центра АО «Пассажирские перевозки» и используется для обеспечения безопасности.

    Пассажиров призывают заранее ознакомиться с правилами и не пытаться провозить запрещенные предметы.

    Ранее мы писали, что КТЖ поднимет тарифы, чтобы погасить долг в 2,9 трлн тенге. АО НК «Қазақстан темір жолы» планирует погашать свой долг за счет повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 24% ежегодно в 2024–2026 годах.

    Теги:
    КТЖ Безопасность Поезда
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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