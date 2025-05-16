С 1 июня в Казахстане стартует отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

Президентский молодежный кадровый резерв — проект, направленный на вовлечение талантливой, инициативной и высокопрофессиональной молодежи в систему государственного управления.

В целом заинтересованность в отборах 2019, 2021 и 2023 годов проявили более 60 тысяч казахстанцев. По их итогам в резерв было зачислено 400 человек. На сегодняшний день 318 из них назначены на ответственные должности и вносят свой вклад в развитие страны в различных отраслях экономики. При этом 167 человек работают в центральных государственных органах, 37 — в местных исполнительных органах, 62 — в национальных компаниях, 52 человека работают в иных организациях. Всего на политические должности назначены 39 резервистов, 3 резервиста — на должности корпуса «А», 2 резервиста — депутатами Мажилиса и 1 резервист — депутатом маслихата.

— В этом году мы планируем провести очередной четвертый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Особенностью четвертого отбора является проведение пропорционального отбора на каждом этапе с целью обеспечения равномерного количества кандидатов по каждому направлению. То есть по каждому отраслевому направлению Резерва будут предусмотрены квоты, и отбор будет проводиться только по соответствующему отраслевому направлению, — отметил Дархан Жазыкбай.

Отбор будет проведен с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах и будет осуществляться по следующим 6 направлениям: социальная политика и гражданское общество, развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика, экономическая и финансовая политика, цифровизация, агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции. Кандидату необходимо будет выбрать одно из отраслевых направлений, указанных при регистрации.

Требования к кандидатам

Общие требования к кандидатам останутся такими же, как и при предыдущем отборе: возраст — не старше 35 лет, наличие высшего образования, стаж работы не менее пяти лет, а также владение казахским языком на уровне не ниже B1.

Этапы отбора

Прием документов будет проводиться в режиме онлайн на специальном сайте — pkrezerv.gov.kz с 1 по 30 июня текущего года. Для обеспечения объективности отбора данные кандидатов обезличиваются путем присвоения ему индивидуального номера, что позволит скрыть от оценщиков личность потенциального претендента.

Следующий этап — оценка способности работать с текстовой и числовой информацией состоит из двух отдельных блоков в виде тестирований. На данном этапе контроль за соблюдением условий прохождения будет обеспечиваться системой прокторинга в режиме онлайн. При этом к цифровому тестированию допускаются 50% кандидатов, набравших наибольшее количество баллов по каждому отраслевому направлению.

Очередной этап — решение ситуационных задач — направлен на оценку предложений кандидатов по решению конкретных проблем в зависимости от выбранных ими отраслевых направлений. Данный этап проходит в онлайн-режиме в формате написания эссе.

Ассессмент-центр и интервью по компетенциям пройдут в офлайн-формате. Ассессмент направлен на выявление и оценку профессиональных компетенций кандидатов с помощью поведенческих индикаторов и пройдет в Академии государственного управления при Президенте в формате групповых и индивидуальных заданий. Интервью по компетенциям будет проводиться в онлайн формате профессиональными HR-менеджерами.

По итогам собеседования с экспертной комиссией составляется список из 100 участников, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Национальной комиссии.

На завершающем этапе — заседании Национальной комиссии — выносится решение о зачислении 50 кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв.

Для обеспечения прозрачности и объективности отбора результаты оценки кандидатов будут опубликованы в их личном кабинете и на сайте по итогам каждого этапа.