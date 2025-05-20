Верификацию смартфонов продлили в Казахстане

По его словам, все смартфоны, которые были завезены до 25 марта и уже используются нашими гражданами в сетях сотовой связи, считаются верифицированными. Их IMEI автоматически попал в белый список.

— В порядке исключения и в целях постепенного погружения населения в новые условия по регистрации мобильных устройств, для физических лиц-граждан РК предусмотрен дополнительный срок легализации, до 25 июня 2025 года, в течение которого они могут самостоятельно верифицировать до двух устройств, приобретённых ранее. Верификация осуществляется через портал kz-imei.kz с использованием ЭЦП физического лица, — отметил Дамир Сейсембеков.

В связи с большим количеством обращений со стороны бизнеса и населения срок легализации смартфонов для субъектов предпринимательства ранее был продлен до 25 мая.

— Этот период мы дали бизнесу, который завез телефоны до 25 марта, но не успел их реализовать. Данные устройства могли находиться на складе или витрине, не были зарегистрированы в сети. Мы предусмотрели возможность внесения таких устройств в базу, чтобы исключить риски для покупателей, — добавил Председатель комитета.

Напомним, с 24 марта в Казахстане введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи.

Ранее мы писали, что незаконно ввезённые смартфоны будут находиться под строгим контролем.