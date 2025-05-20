Незаконно ввезённые смартфоны в Казахстан будут находиться под строгим контролем

— Большинство используемых смартфонов находятся в теневом обороте. В связи с этим внедрён порядок верификации абонентских устройств, а также запущен механизм регистрации и проверки их легальности через портал kz-imei.kz. Эта мера направлена на защиту прав потребителей, увеличение налоговых поступлений и сокращение объёма незаконной торговли, — сообщил Дамир Сейсембеков.

По его словам, объём налоговых поступлений от официальных дистрибьюторов в 2024 году превысил 30 миллиардов тенге. Однако, по оценкам экспертов, эта сумма отражает лишь 25% от общего количества проданных и активированных устройств. Таким образом, около 75% смартфонов были ввезены нелегально и реализованы в обход налоговой системы, а упущенные налоговые поступления составляют от 70 до 80 миллиардов тенге.

Также Дамир Сейсембеков отметил, что всего за два месяца — с 25 марта по 25 мая — через портал kz-imei.kz было успешно зарегистрировано более 3,4 миллиона смартфонов. За этот период на платформе зарегистрировались 4 771 пользователя и было подано свыше 22 тысяч заявок.

— Эти цифры свидетельствуют о готовности как граждан, так и представителей бизнеса перейти к прозрачному и законному рынку, — подчеркнул он.

IMEI-идентификация позволяет:

Подтвердить легальность устройства;

Снизить риск покупки «серого» товара;

Обеспечить единый стандарт безопасности на рынке.

— Для ликвидации теневого рынка министерством были внесены изменения в ряд нормативных актов. Теперь незаконно ввезённые устройства находятся под строгим контролем. IMEI-коды проверяются в международной базе GSMA, а для покупателей на портале kz-imei.kz доступны сервисы предварительной проверки, — дополнил Дамир Сейсембеков.

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