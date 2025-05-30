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    09:48, 30 Май 2025 | GMT +5

    Единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование введут в Казахстане

    Ежегодно государство финансирует посещение детьми творческих кружков, спортивных секций и программ дополнительного образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

    спортивные секции
    Фото: пресс-служба акимата города Астаны

    - В ходе проверок были выявлены серьёзные нарушения: массовые приписки детей ради искусственного увеличения посещаемости, занятия в 164 секциях для детей проводились в неприспособленных помещениях — квартирах, подвальных и жилых помещениях без соблюдения санитарных норм, в 6 регионах зафиксировано 20 случаев обучения детей лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственности, свыше 8 тысяч детей числились в системе, но фактически не посещали занятия и другие. Данные факты указывают на мошенничество, приписки и возможные хищения бюджетных средств. Чтобы пресечь подобные злоупотребления и гарантировать детям безопасные, качественные условия, с 1 июня 2025 года стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе, - сообщили в министерстве.

    По информации ведомства, система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе.

    Главный принцип — ваучер закрепляется за ребёнком, а не за организацией. Это даёт возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера будут учтены особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа.

    Механизм единого ваучера предусматривает два формата:

    - Целевой ваучер — для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь;

    - Универсальный ваучер — позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организации; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.

    В соответствии с новыми правилами, от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утверждённые образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребёнок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, автоматизацию процессов, а также минимизацию коррупционных рисков и мошеннических схем.

    - Проект реализуется совместно Министерством культуры и информации (творчество), Министерством туризма и спорта (спорт), Министерством цифрового развития (техническое сопровождение) и Министерством просвещения (допобразование). Госорганы продолжают последовательную политику по внедрению эффективных механизмов адресного использования бюджетных средств. Пилотный проект нацелен исключительно на интересы детей, а также обеспечение их безопасности и качественное получение оказываемых услуг, - добавили в ведомстве.

    Теги:
    Спорт Минкультуры и информации Дети Образование
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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