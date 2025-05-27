Летние ограничения на движение грузового транспорта введут в Казахстане

Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.

Сроки действия ограничений:

С 1 июня по 31 августа — в южных и западных регионах страны;

С 1 июня по 15 августа — в северных и восточных регионах.

Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.

Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:

- Алматинская область;

- Атырауская область;

- Жамбылская область;

- Область Жетысу;

- Область Улытау;

- Карагандинская область;

- Кызылординская область;

- Туркестанская область;

- Мангистауская область.

Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:

- Область Абай;

- Акмолинская область;

- Актюбинская область;

- Восточно-Казахстанская область;

- Западно-Казахстанская область;

- Карагандинская область;

- Костанайская область;

- Павлодарская область;

- Северо-Казахстанская область.

Причина ограничений — защита дорожного покрытия.

Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям.

Соблюдение временных ограничений способствует:

- продлению срока службы автомобильных дорог;

- снижению расходов на восстановительные работы;

- обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.