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    10:35, 27 Май 2025 | GMT +5

    Летние ограничения на движение грузового транспорта введут в Казахстане

    Национальная компания «ҚазАвтоЖол» напоминает, что в летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

    трассы, дороги
    Фото: Минтранспорта РК

    Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.

    Сроки действия ограничений:

    С 1 июня по 31 августа — в южных и западных регионах страны;

    С 1 июня по 15 августа — в северных и восточных регионах.

    Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.

    Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:

    - Алматинская область;

    - Атырауская область;

    - Жамбылская область;

    - Область Жетысу;

    - Область Улытау;

    - Карагандинская область;

    - Кызылординская область;

    - Туркестанская область;

    - Мангистауская область.

    Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:

    - Область Абай;

    - Акмолинская область;

    - Актюбинская область;

    - Восточно-Казахстанская область;

    - Западно-Казахстанская область;

    - Карагандинская область;

    - Костанайская область;

    - Павлодарская область;

    - Северо-Казахстанская область.

    Причина ограничений — защита дорожного покрытия.

    Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям.

    Соблюдение временных ограничений способствует:

    - продлению срока службы автомобильных дорог;

    - снижению расходов на восстановительные работы;

    - обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Транспорт
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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