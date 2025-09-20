Что делать, если застройщик задерживает сдачу дома

Ситуация, когда дом не сдают в срок, знакома тысячам дольщиков. Долгожданное новоселье может превратиться в череду переносов. Однако с лета 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила долевого строительства. Они усилили защиту покупателей и ужесточили контроль над застройщиками, рассказали в управлении государственного архитектурно-строительного контроля ВКО.

Закон регулирует каждый шаг

По закону застройщик может привлекать деньги дольщиков только тремя способами:

через гарантию Единого оператора,

при поддержке банка второго уровня,

после возведения каркаса дома.

Если этих условий нет, застройщик нарушает правила.

С 30 августа 2025 года введено ключевое новшество: любая покупка жилья возможна только через договор долевого участия (ДДУ), зарегистрированный в Единой системе. Все «резервы» и «предварительные, инвестиционные договоры» и документы бронирования признаны незаконными.

— Все разрешительные документы должны быть доступны для проверки. Дольщикам важно убедиться, что они подписывают именно договор долевого участия, зарегистрированный в системе. В случае нарушений нужно обращаться в суд или департамент экономических расследований, — пояснили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля ВКО.

Сроки: отныне максимум пять месяцев

Раньше застройщики могли переносить сдачу почти на год — трижды по три месяца. Теперь закон разрешает задержку не более пяти месяцев от даты, указанной в проектной документации.

Каждый перенос фиксируется в системе, а инженерные компании ежемесячно отчитываются о ходе стройки перед акиматами и Единым оператором. Все, что дольше пяти месяцев, считается нарушением.

— Это сделано для того, чтобы дольщики не ждали бесконечно. Любая задержка свыше пяти месяцев считается нарушением. Все переносы фиксируются в системе, а отчеты ежемесячно поступают в акиматы и Единому оператору, — отметил юрист по жилищным вопросам Аслан Айтбаев.

Оплата: исключительно безналичный расчет и через банк

До недавнего времени многие дольщики платили наличными «на руки». Теперь это запрещено.

с 2025 года застройщики не вправе принимать наличные;

с 2026 года банки не смогут провести ни один перевод без зарегистрированного ДДУ.

Для дольщика это гарантия: «серые схемы» исключены, все деньги подтверждаются выписками банка.

— Это правило защищает дольщика от схем «сначала деньги — потом договор». Только после регистрации ДДУ банк проводит оплату. У покупателя остается официальная выписка, которая станет доказательством в суде, — добавил Айтбаев.

Реклама под контролем

Продвигать новые ЖК можно только после получения разрешения или гарантии. В объявлении должны быть указаны номер документа, дата и данные застройщика.

— Если в объявлении нет этой информации — это незаконная реклама. В таких случаях дольщики вправе фиксировать факт и жаловаться в уполномоченные органы, — подчеркнули в управлении ГАСК.

Если стройка замерла

Когда объект приостанавливают:

застройщик не имеет права привлекать новые деньги;

при наличии гарантии Единый оператор может достроить дом или вернуть средства дольщикам;

предусмотрен механизм возврата вложений, если проект официально признан замороженным.

— Если проект официально признан замороженным, предусмотрен возврат вложений. Важно, чтобы дольщики действовали не поодиночке, а коллективно, — советуют юристы.

Поправки касаются не только многоэтажек. Коттеджные поселки и таунхаусы с числом домов от 50 теперь регулируются так же, как жилые комплексы. Покупатель таунхауса получает такую же защиту: договор регистрируется, деньги идут только через банк, стройка под контролем акимата.

Банки — дополнительный фильтр

Теперь ипотека доступна только для законных объектов. Банкам запретили выдавать ипотеку на проекты без разрешения или гарантии. Для покупателей это дополнительный фильтр: если банк готов финансировать жилье — значит, объект прошел проверку.

Новые правила:

с 12 июля 2025 — первый пакет поправок: началось ограничение «серых схем».

с 30 августа 2025 — второй пакет: только ДДУ, реклама под контролем, усиление роли акиматов.

с 1 января 2026 года — третий пакет: полный переход на безналичные платежи, банки получают доступ к системе, сделки без регистрации договора невозможны.

Советы юристов

1) Если сроки перенесены, стройка стоит:

уточните, зафиксирован ли перенос в системе,

запросите новый график у застройщика,

если задержка превысила пять месяцев — обращайтесь в суд, требуйте компенсацию или расторжения договора.

2) Если Вы платили наличными, и часть оплаты внесена «на руки».

сохраняйте расписки и квитанции,

обращайтесь в ДЭР — это нарушение,

через суд можно требовать возврата средств.

3) Если Вы вложились после яркой рекламы, а у проекта не оказалось документов:

зафиксируйте объявление (фото, скриншоты),

пожалуйтесь в госархстройконтроль,

в суде требуйте возврата средств.

4) Если после сдачи площадь квартиры оказалась меньше:

составьте акт приемки,

закажите оценку недостающих метров,

направьте застройщику претензию, при отказе — идите в суд.

5) Если компания остановила стройку и исчезла:

уточните в системе, есть ли гарантия оператора,

если есть гарантия оператора — оператор завершает стройку или возвращает деньги.

если нетгарнатии оператора — объединяйтесь с другими дольщиками и подавайте коллективный иск.

— Сегодня дольщик вооружен законом гораздо сильнее. Главное — не ждать пассивно, а действовать. Проверяйте договор, фиксируйте нарушения и при проблемах обращайтесь в суд или департамент экономических расследований, — резюмировали в управлении ГАСК ВКО.

Эксперты также отметили, что поправки 2025 года сделали рынок прозрачнее. И теперь дольщик, знающий свои права, может уверенно требовать исполнения обязательств и защитить вложенные деньги.

Ранее мы рассказывали, где можно проверить строящиеся в Казахстане долевые объекты.