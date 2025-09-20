РУ
    15:00, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Что делать, если застройщик задерживает сдачу дома

    Квартира в новостройке для многих — крупнейшее вложение в жизни. Но ожидание ключей порой затягивается, сроки переносятся. Какие права есть у граждан, как работает закон и какие шаги нужно предпринять, разбирался корреспондент агентства Kazinform.  

    застройка
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Ситуация, когда дом не сдают в срок, знакома тысячам дольщиков. Долгожданное новоселье может превратиться в череду переносов. Однако с лета 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила долевого строительства. Они усилили защиту покупателей и ужесточили контроль над застройщиками, рассказали в управлении государственного архитектурно-строительного контроля ВКО.

    Закон регулирует каждый шаг

    По закону застройщик может привлекать деньги дольщиков только тремя способами:

    • через гарантию Единого оператора,
    • при поддержке банка второго уровня,
    • после возведения каркаса дома.

    Если этих условий нет, застройщик нарушает правила.

    С 30 августа 2025 года введено ключевое новшество: любая покупка жилья возможна только через договор долевого участия (ДДУ), зарегистрированный в Единой системе. Все «резервы» и «предварительные, инвестиционные договоры» и документы бронирования признаны незаконными.

    — Все разрешительные документы должны быть доступны для проверки. Дольщикам важно убедиться, что они подписывают именно договор долевого участия, зарегистрированный в системе. В случае нарушений нужно обращаться в суд или департамент экономических расследований, — пояснили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля ВКО.

    Сроки: отныне максимум пять месяцев

    Раньше застройщики могли переносить сдачу почти на год — трижды по три месяца. Теперь закон разрешает задержку не более пяти месяцев от даты, указанной в проектной документации.

    Каждый перенос фиксируется в системе, а инженерные компании ежемесячно отчитываются о ходе стройки перед акиматами и Единым оператором. Все, что дольше пяти месяцев, считается нарушением. 

    — Это сделано для того, чтобы дольщики не ждали бесконечно. Любая задержка свыше пяти месяцев считается нарушением. Все переносы фиксируются в системе, а отчеты ежемесячно поступают в акиматы и Единому оператору, — отметил юрист по жилищным вопросам Аслан Айтбаев.

    Оплата: исключительно безналичный расчет и через банк

    До недавнего времени многие дольщики платили наличными «на руки». Теперь это запрещено.

    • с 2025 года застройщики не вправе принимать наличные;
    • с 2026 года банки не смогут провести ни один перевод без зарегистрированного ДДУ.

    Для дольщика это гарантия: «серые схемы» исключены, все деньги подтверждаются выписками банка.

    — Это правило защищает дольщика от схем «сначала деньги — потом договор». Только после регистрации ДДУ банк проводит оплату. У покупателя остается официальная выписка, которая станет доказательством в суде, — добавил Айтбаев.

    Реклама под контролем

    Продвигать новые ЖК можно только после получения разрешения или гарантии. В объявлении должны быть указаны номер документа, дата и данные застройщика.

    — Если в объявлении нет этой информации — это незаконная реклама. В таких случаях дольщики вправе фиксировать факт и жаловаться в уполномоченные органы, — подчеркнули в управлении ГАСК.

    Если стройка замерла

    Когда объект приостанавливают:

    • застройщик не имеет права привлекать новые деньги;
    • при наличии гарантии Единый оператор может достроить дом или вернуть средства дольщикам;
    • предусмотрен механизм возврата вложений, если проект официально признан замороженным.

    — Если проект официально признан замороженным, предусмотрен возврат вложений. Важно, чтобы дольщики действовали не поодиночке, а коллективно, — советуют юристы.

    Поправки касаются не только многоэтажек. Коттеджные поселки и таунхаусы с числом домов от 50 теперь регулируются так же, как жилые комплексы. Покупатель таунхауса получает такую же защиту: договор регистрируется, деньги идут только через банк, стройка под контролем акимата.

    Банки — дополнительный фильтр

    Теперь ипотека доступна только для законных объектов. Банкам запретили выдавать ипотеку на проекты без разрешения или гарантии. Для покупателей это дополнительный фильтр: если банк готов финансировать жилье — значит, объект прошел проверку.

    Новые правила: 

    • с 12 июля 2025 — первый пакет поправок: началось ограничение «серых схем».
    • с 30 августа 2025 — второй пакет: только ДДУ, реклама под контролем, усиление роли акиматов.
    • с 1 января 2026 года — третий пакет: полный переход на безналичные платежи, банки получают доступ к системе, сделки без регистрации договора невозможны.

     

    Советы юристов

    1) Если сроки перенесены, стройка стоит: 

    • уточните, зафиксирован ли перенос в системе,
    • запросите новый график у застройщика, 
    • если задержка превысила пять месяцев — обращайтесь в суд, требуйте компенсацию или расторжения договора.

    2) Если Вы платили наличными, и часть оплаты внесена «на руки».

    • сохраняйте расписки и квитанции, 
    • обращайтесь в ДЭР — это нарушение,
    • через суд можно требовать возврата средств. 

    3) Если Вы вложились после яркой рекламы, а у проекта не оказалось документов:

    • зафиксируйте объявление (фото, скриншоты),
    • пожалуйтесь в госархстройконтроль,
    • в суде требуйте возврата средств.

    4) Если после сдачи площадь квартиры оказалась меньше: 

    • составьте акт приемки,
    • закажите оценку недостающих метров,
    • направьте застройщику претензию, при отказе — идите в суд.

    5) Если компания остановила стройку и исчезла:

    • уточните в системе, есть ли гарантия оператора,
    • если есть гарантия оператора — оператор завершает стройку или возвращает деньги.
    • если нетгарнатии оператора  — объединяйтесь с другими дольщиками и подавайте коллективный иск.

    — Сегодня дольщик вооружен законом гораздо сильнее. Главное — не ждать пассивно, а действовать. Проверяйте договор, фиксируйте нарушения и при проблемах обращайтесь в суд или департамент экономических расследований, — резюмировали в управлении ГАСК ВКО.

    Эксперты также отметили, что поправки 2025 года сделали рынок прозрачнее. И теперь дольщик, знающий свои права, может уверенно требовать исполнения обязательств и защитить вложенные деньги.

    Ранее мы рассказывали, где можно проверить строящиеся в Казахстане долевые объекты.

