Что будет с ценами на авто в Казахстане в 2026 году

Импорт под давлением

Автоэксперт Евгений Кубеков отмечает, что прогнозы на 2026 год напрямую зависят от ряда экономических факторов — инфляции, колебаний курса тенге и увеличения налоговой нагрузки. По его словам, в этом году импортерам придется несладко:

повышение НДС;

рост утильсбора вслед за увеличением МРП;

введение налога на роскошь в определенных категориях.

Он считает, что все эти меры неизбежно увеличат стоимость иностранных автомобилей и машинокомплектов для сборки в РК. Однако в сегменте доступных моделей и машин локальной сборки возможна относительная стабильность.

— Тем не менее, сильно беспокоиться до весны не стоит — сейчас на рынке царит «время покупателя». Высокая конкуренция между брендами способна сдерживать рост цен еще некоторое время. Склады дистрибьюторов и дилеров переполнены: в наличии остается значительное количество автомобилей, завезенных или собранных в Казахстане в 2025 году, — сказал он.

Конкуренция и «время покупателя»

Автожурналист Роман Масленников подчеркивает, что автомобильный рынок Казахстана активно развивается. Большое количество брендов, расширение дилерской сети и усиление продаж создают здоровую конкуренцию, которая работает в пользу покупателей.

Если еще несколько лет назад машины покупали «с колес», а дефицит подталкивал цены вверх, то сегодня ситуация изменилась. Уже в конце прошлого года многие бренды предлагали серьезные скидки — не из-за избытка складов, а в рамках борьбы за клиента.

— На любом рынке, где активно развивается дилерская сеть, растут продажи и расширяется производство, резких ценовых скачков ожидать не приходится — если, конечно, не произойдет серьезных потрясений в валютном коридоре. Поэтому сегодня на рынке идет борьба за клиента, — отметил он.

Спикер отмечает, что в этом году также будут скидки на ряд моделей — особенно тех брендов, чьи автомобили продолжают накапливаться на складах. Ситуация постепенно повторяет тенденции прошлых лет, когда продажи все чаще стимулировались дисконтом.

Ассортимент расширяется, появляются новые модели, и особенно заметно влияние китайских производителей: именно они кардинально сместили вниз «классическую» ценовую планку.

Теперь движение в сторону удорожания для массовых брендов фактически закрыто — любое повышение стоимости может мгновенно отпугнуть покупателей. Рынок переживает бурный рост китайского сегмента, и многие модели активно выходят на экспорт, в том числе в Европу.

— Сейчас нет никаких предпосылок, что рынок будет переживать какие-то критические изменения, сейчас все идет по накатанной стратегии у больших компаний-структур. Они работают, никто не испытывает какого-то большого голода — это видно по продажам. Хочется верить, что по итогам года рынок снова сможет преодолеть прежние показатели и установить новые рекорды. Люди все равно хотят автомобили, понятно, что все это приобретается в кредит в большинстве случаев, — заявил он.

Масленников также отмечает: те дилеры, кто успевает формировать закупки по выгодному курсу доллара, смогут удерживать привлекательные цены в 2026 году. По его словам, рынок развивается стабильно, крупных потрясений не ожидается.

Вторичный рынок проседает, первичный — держится

Эксперт Виктор Марсаков подтверждает снижение активности на вторичном рынке — интерес к подержанным авто заметно упал, главным образом из-за ограниченных возможностей покупателей.

При этом цены на новые автомобили, по его оценке, не выросли по сравнению с прошлым годом, а по некоторым позициям даже снизились благодаря акциям.

— Что касается стоимости авто в следующем году, то она определенно будет подниматься, потому что ожидается введение нового Налогового кодекса. На эту стоимость будет рост. Но нужно понимать, что те автомобили, которые будут «производиться» в Казахстане, но у нас не полный цикл производства, будут сдерживать цены, и те автомобили, которые собраны у нас, останутся на том же уровне, по крайней мере в первом квартале следующего года, — поделился он.

Электромобили: тренд на спад?

По мнению Марсакова, перспективы рынка электрокаров выглядят сдержанно: большого роста спроса он не ожидает. Наоборот — интерес может снизиться.

Эксперт считает, что будущее остается за бензиновыми двигателями и гибридами, а мода на электромобили постепенно пойдет на спад.

Когда казахстанцам лучше покупать автомобиль

Практически все эксперты сходятся во мнении: прямо сейчас — лучшее время для покупки авто. Склады дилеров заполнены, компании стремятся закрыть финансовый год с хорошими показателями, а размер скидок у некоторых брендов достигает 20% и более.

