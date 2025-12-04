Могут ли в Казахстане подешеветь автомобили?

Построить завод полного цикла - это несколько лет и от 500 миллионов до миллиарда долларов инвестиций. Эти деньги нужно не просто вложить, но и вернуть в разумные сроки – 5–10 лет. Согласно расчетам, экономика завода становится эффективной только при объеме выпуска от 200–300 тысяч автомобилей в год. Как поясняет автоэксперт Эдуард Эдоков, в Казахстане же такие объемы недостижимы: рынок новых машин едва превышает 200 тысяч продаж в год, а локальная сборка одного завода – 50-70 тысяч. В таких условиях себестоимость единицы продукции закономерно выше.

– Есть базовый принцип – экономия на масштабе. Hyundai в Корее производит миллион машин в год, в Казахстане – 50 тысяч. Себестоимость каждой единицы в таких условиях просто не может быть сопоставимой, – рассказал эксперт.

Поэтому отечественный автопром уже более десяти лет существует исключительно на субсидиях, льготных кредитах, утильсборе и других формах господдержки.

– Это классическая дотационная модель. Пока государство держит заводы на игле субсидий – они живут. Перекройте кран – и через короткое время все закончится, – подчеркнул спикер.

Эксперт напоминает и о международном опыте. В Австралии, где рынок новых автомобилей превышал миллион единиц в год, государство за пять лет инвестировало около 30 млрд долларов в локальное производство Toyota, Ford и GM. Но когда дотации прекратились, заводы закрылись.

По оценке эксперта, реальный потенциал для снижения цен у мировых брендов ограничен. У европейских и американских производителей высокая себестоимость и более дорогая логистика. Некоторые марки, по его словам, и вовсе могут покинуть рынок.

Исключением остаются китайские бренды - их доля, по прогнозам, в 2025 году может достигнуть 50%. Они могут позволить себе работать с минимальной маржой или даже в ноль.

– Китайцы мыслят стратегически. Они готовы два года работать в ноль, чтобы завоевать рынок. Логистика дешевле, производство масштабнее, ресурсы для маневра у них реально есть, – поясняет он.

Небольшой эффект дает и локализация комплектующих. На новых казахстанских производствах, по данным Эдокова, сборка сидений позволяет экономить около 300 долларов на каждой машине. Но это не создает серьезного потенциала для снижения цен по всему модельному ряду.

Эдуард Эдоков прогнозирует в 2026 году продолжение роста стоимости новых автомобилей не менее 10%. При этом рынок может замедлиться. Высокие ставки, увеличение налоговой нагрузки, общая неопределенность - все это может ограничить спрос.

Однако производители продолжат точечные акции, скидочные кампании и программы рассрочки, часть из которых фактически субсидируется дилерами и дистрибьюторами.