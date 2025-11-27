Свыше 300 тысяч жилых домов в Казахстане стоят на учете МЧС

— Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает повсеместную усиленную работу по предотвращению пожаров в отопительный период. Профилактические мероприятия были начаты заблаговременно, еще до начала сезона, и продолжаются на протяжении всего периода его прохождения. Главная цель нашей работы — снижение количества пожаров в жилом секторе и недопущение гибели людей. Завершен республиканский профилактический месячник пожарной безопасности. В его рамках была организована масштабная работа с участием местных исполнительных органов, волонтеров, средств массовой информации и общественности. В формате месячника проведен комплекс мероприятий, включающий подворовые обходы, рейды, беседы, инструктажи, интерактивные мероприятия, практические тренировки и адресную помощь населению, — сказал Е. Турегелдиев.

Спикер сообщил, что на учете МЧС находятся 108 тысяч жилых домов социально уязвимых слоёв населения, а также более 225 тысяч многодетных семей. Им оказывается содействие в приведении отопительных и электрических систем в исправное состояние, проводится очистка дымоходов от сажи и другие виды профилактических работ. В ходе подворовых обходов приведено в пожаробезопасное состояние свыше 89 тысяч домов. Совместно с акиматами и волонтерами активно ведется работа по установке в жилых домах датчиков опасной концентрации газа и продуктов горения. В текущем году было установлено более 31 тысячи датчиков.

Как отметил Е. Турегелдиев, особое внимание уделяется обучению детей правилам пожарной безопасности. В детских садах и школах проводятся тематические занятия, утренники, интерактивные уроки, практические тренировки. Для людей с ограниченными способностями разработаны специальные памятки, адаптированные под шрифт Брайля.

По словам Е. Турегелдиева, проводимые мероприятия показывают свою эффективность. В текущем отопительном периоде зафиксировано снижение количества пожаров в жилом секторе, а также сокращение числа погибших и травмированных. Отмечается также уменьшение случаев гибели и травмирования от отравления угарным газом при эксплуатации печного отопления на твердом топливе без возникновения пожара.

В заключение спикер напомнил, что 10 июня 2025 года МЧС внесены изменения в Правила пожарной безопасности, согласно которым жилые помещения индивидуальных жилых домов подлежат обязательному оборудованию автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.

Напомним, что 18 ноября поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в селе Алгабас Жетысайского района. Из здания были эвакуированы трое. Внутри обнаружены тела 12 погибших, включая девять детей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Руководитель правительственной комиссии, вице-премьер Канат Бозумбаев, ранее заявил, что криминального умысла в пожаре не установлено. Досудебное расследование ведется по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Позже МЧС сообщил, что предварительной причиной пожара в Туркестанской области является неисправный удлинитель.