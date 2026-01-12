Чипирование сельскохозяйственных животных внедряют в Туркестанской области

Работы по чипированию сельскохозяйственных животных планируется начать в марте текущего года.

Как сообщил руководитель управления ветеринарии Туркестанской области Ербулан Жанибеков, внедрение чипирования направлено на системный учет сельскохозяйственных животных и обеспечение их ветеринарной и эпизоотической безопасности.

По его словам, реализация проекта позволит исключить факты незаконного субсидирования фиктивного поголовья скота, а также предотвратить случаи формального указания животных, приобретенных в кредит. Кроме того, система обеспечит возможность оперативного считывания информации о проведенных вакцинациях с помощью специального сканера и быстрого внесения данных в единую электронную базу.

— В настоящее время основным инструментом учета и идентификации сельскохозяйственных животных является ушная бирка. Однако практика показывает, что такие бирки часто теряются либо повреждаются механическим способом. В частности, при кражах скота злоумышленники нередко срезают бирки с ушей животных. Кроме того, регулярно выявляются факты незаконного вывоза скота в направлении Узбекистана. Наиболее эффективным способом предупреждения подобных нарушений является чипирование сельскохозяйственных животных. Чип устанавливается каждому животному только один раз, он сохраняет работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации. При считывании чипа с помощью специального сканера и планшета ветеринарный специалист сразу получает полный объем информации о животном — данные о проведенных ветеринарных мероприятиях, вакцинации, заборе крови и других процедурах. Данная система полностью устраняет бумажный документооборот. В настоящее время ветеринарные специалисты вынуждены многократно оформлять одни и те же акты и повторно предоставлять их на районном и областном уровнях. В условиях чипирования вся информация одномоментно вносится в электронную базу данных и становится доступной на районном, областном и республиканском уровнях. Работы по чипированию планируется начать в марте этого года, — отметил Ербулан Жанибеков.

Еще одним проектом в сфере ветеринарии является оснащение сельскохозяйственных животных светоотражающими лентами. По словам руководителя управления, на сегодняшний день закуплено 5 000 таких лент, которые распределяются среди крестьянских и фермерских хозяйств, расположенных вдоль автомобильных дорог на районном и городском уровнях.

Ожидается, что реализация данных мер позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий, обеспечить точный учет животных, находящихся вблизи автодорог, а также повысить ответственность владельцев скота.

— В 2025 году на территории области было зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 3 человека и 45 человек получили тяжелые травмы. Большинство этих аварий произошло в ночное время из-за плохой видимости животных на магистральных дорогах в темное время суток. В настоящее время вдоль крупных автодорог направлений Туркестан — Шолаккорган, Туркестан — Кызылорда, Туркестан — Шымкент, а также Шымкент — Сарыагаш — Келес, Жетысай — Мактаарал — Шардара и Арыс выявлено около 5 000 голов скота. Планируется проведение разъяснительной работы с владельцами, по итогам которой на шеи этих животных будут надеты светоотражающие ленты, — сообщил он.

Кроме того, в сфере ветеринарии начал работу единый контактный центр по номеру 109. Благодаря этому сельские жители получили возможность обращаться за услугами ветеринарных специалистов, оценивать качество их работы и оставлять обратную связь. На сегодняшний день в контактный центр поступило 441 обращение.

В рамках проекта для автоматизации оплаты платных услуг внедрен QR-код. Для дальнейшего развития единого контактного центра 109 и внедрения системы искусственного интеллекта заключен договор с подрядной организацией.

В целях укрепления материально-технической базы ветеринарной службы в 2025 году за счет средств местного бюджета на сумму 1,7 млрд тенге было приобретено 85 дезинфекционных автомобилей. Дополнительно из другого источника финансирования на сумму 34,4 млн тенге в регион поставлено 17 ультразвуковых диагностических сканеров для повышения показателей воспроизводства и продуктивности сельскохозяйственных животных.

В текущем году из республиканского бюджета выделено 3,9 млрд тенге. На эти средства в Туркестанской области планируется строительство 107 ветеринарных пунктов, 6 ветеринарных станций и 21 специализированного объекта для утилизации трупов животных.

Как сообщалось ранее, многомиллионные госсубсидии, выделенные на поддержку сельского хозяйства, оказались в центре расследования в Туркестанской области. Специальные прокуроры установили, что в 2020–2023 годах предприниматели незаконно получали бюджетные средства, пользуясь пробелами в системе ветеринарного контроля.