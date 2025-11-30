Четыре человека погибли при стрельбе на детском празднике в Калифорнии

Как сообщил вице-мэр города Джейсон Ли, инцидент случился во время празднования детского дня рождения.

ВВС пишет, что личность нападавшего не установлена. Также местные власти пока не дают более подробную информацию.

Как передает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

— Четыре человека погибли после того, как более десятка были подстрелены на семейной встрече в городе Стоктон на севере Калифорнии в субботу вечером. Из 14 пострадавших четверо погибли, подтвердили сотрудники офиса шерифа, — отметили журналисты.

Представитель шерифа Хизер Брент сообщила, что среди жертв были как дети, так и взрослые. Предварительные данные «позволяют предположить, что это был целенаправленный инцидент», отметила она.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Белого дома стреляли в военных Национальной гвардии США. Позже губернатор Западной Вирджинии сообщил, что двое нацгвардейцев США, раненных в результате стрельбы, скончались от полученных травм. Позже президент США Дональд Трамп назвал расстрел актом террора и обещал перепроверить каждого иностранца.