    19:40, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Британское Минобороны по просьбе короля лишит его брата Эндрю звания

    Министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что военное ведомство собирается лишить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, который еще неделю назад был принцем Эндрю, звания вице-адмирала Королевского ВМФ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна
    Фото: wikimedia / Katie Chan

    Такова воля его брата, короля Великобритании Карла III, сообщил Хили.

    Звание вице-адмирала — последнее, что осталось у Эндрю после того, как в минувший четверг он был лишен всех титулов и привилегий. Причина — его связи с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

    Эндрю служил в ВМФ 22 года. Он был пилотом военного вертолета во время Фолклендской войны в 1982 году.

    — Все выглядит так, что король настроен лишить своего брата абсолютно всего, — сказал ВВС журналист Валентин Лоу, много лет пишущий о королевской семье Виндзоров.

    Напомним, король лишил Эндрю титула принца, иных оставшихся титулов и почестей и попросил его освободить особняк в Виндзоре из-за новых подробностей о его связях с Джеффри Эпштейном. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор переедет в королевское поместье Сандрингем.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
