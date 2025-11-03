Британское Минобороны по просьбе короля лишит его брата Эндрю звания

Такова воля его брата, короля Великобритании Карла III, сообщил Хили.

Звание вице-адмирала — последнее, что осталось у Эндрю после того, как в минувший четверг он был лишен всех титулов и привилегий. Причина — его связи с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

Эндрю служил в ВМФ 22 года. Он был пилотом военного вертолета во время Фолклендской войны в 1982 году.

— Все выглядит так, что король настроен лишить своего брата абсолютно всего, — сказал ВВС журналист Валентин Лоу, много лет пишущий о королевской семье Виндзоров.

Напомним, король лишил Эндрю титула принца, иных оставшихся титулов и почестей и попросил его освободить особняк в Виндзоре из-за новых подробностей о его связях с Джеффри Эпштейном. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор переедет в королевское поместье Сандрингем.