    12:46, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Больше не принц: где поселится Эндрю после лишения титула

    Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (до четверга именовавшийся принцем Эндрю) переедет из Виндзора в королевское поместье Сандрингем. Предполагается, что проживание Эндрю будет оплачиваться из личных средств короля — без участия налогоплательщиков, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна
    Фото: wikimedia / Katie Chan

    Эндрю переезжает примерно на 225 км северо-восточнее своего виндзорского особняка — подальше от короля Карла III и королевы Камиллы, живущих в Лондоне, а также принца и принцессы Уэльских, которые обитают в Виндзоре.

    Официальное уведомление о расторжении аренды особняка Ройял Лодж в Виндзоре, где жил экс-принц, было подано в четверг.

    Тогда же король лишил Эндрю титула принца, иных оставшихся титулов и почестей и попросил его освободить особняк в Виндзоре из-за новых подробностей о его связях с Джеффри Эпштейном.

    Как рассказал Би-би-си королевский биограф Роберт Хардман, ранее многие предполагали, что Эндрю просто сменит дом внутри Виндзорского поместья — например, переедет во Фрогмор-коттедж.

    — Но нет, он уезжает с этой территории, он покидает Виндзор, покидает королевский Беркшир — его фактически сослали по трассе M11 в королевский аналог Сибири, чтобы он провел остаток жизни в Сандрингеме», — отметил Хардман.

    Теги:
    Великобритания Мировые новости
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
