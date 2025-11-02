Больше не принц: где поселится Эндрю после лишения титула

Эндрю переезжает примерно на 225 км северо-восточнее своего виндзорского особняка — подальше от короля Карла III и королевы Камиллы, живущих в Лондоне, а также принца и принцессы Уэльских, которые обитают в Виндзоре.

Официальное уведомление о расторжении аренды особняка Ройял Лодж в Виндзоре, где жил экс-принц, было подано в четверг.

Тогда же король лишил Эндрю титула принца, иных оставшихся титулов и почестей и попросил его освободить особняк в Виндзоре из-за новых подробностей о его связях с Джеффри Эпштейном.

Как рассказал Би-би-си королевский биограф Роберт Хардман, ранее многие предполагали, что Эндрю просто сменит дом внутри Виндзорского поместья — например, переедет во Фрогмор-коттедж.