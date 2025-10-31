Британский король лишил своего младшего брата всех титулов и замка

Издание ссылается на официальное заявление Букингемского дворца.

— Сегодня Его Величество инициировал официальную процедуру лишения звания, титулов и почестей принца Эндрю. Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. До настоящего времени договор аренды Ройал-Лодж обеспечивал ему юридическую защиту для дальнейшего проживания. Официальное уведомление о расторжении договора аренды уже получено, и он переедет в другое частное жилье. Эти меры наказания считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения, — цитирует издание заявление дворца.

Король посчитал необходимым "четко заявить, что его мысли и глубочайшее сочувствие были и остаются с жертвами и выжившими после любых форм насилия", цитирует ВВС Букингемский дворец.

Ранее сообщалось, что в последних документах по делу Эпштейна упомянуты Илон Маск и принц Эндрю.

Позже брат короля Великобритании, принц Эндрю, чье имя связано с делом осужденного за педофилию и умершего в тюрьме американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил об отказе от титулов, дарованных ему покойной королевой Елизаветой II.

А на днях короля Великобритании освистали из-за скандала с принцем Эндрю.