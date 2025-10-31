Британский король лишил своего младшего брата всех титулов и замка
Британского принца Эндрю, брата короля Чарльза III, которого обвиняли в связях с Джеффри Эпштейном, лишили титула и особняка, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Издание ссылается на официальное заявление Букингемского дворца.
— Сегодня Его Величество инициировал официальную процедуру лишения звания, титулов и почестей принца Эндрю. Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор.
До настоящего времени договор аренды Ройал-Лодж обеспечивал ему юридическую защиту для дальнейшего проживания. Официальное уведомление о расторжении договора аренды уже получено, и он переедет в другое частное жилье.
Эти меры наказания считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения, — цитирует издание заявление дворца.
Король посчитал необходимым "четко заявить, что его мысли и глубочайшее сочувствие были и остаются с жертвами и выжившими после любых форм насилия", цитирует ВВС Букингемский дворец.
Ранее сообщалось, что в последних документах по делу Эпштейна упомянуты Илон Маск и принц Эндрю.
Позже брат короля Великобритании, принц Эндрю, чье имя связано с делом осужденного за педофилию и умершего в тюрьме американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил об отказе от титулов, дарованных ему покойной королевой Елизаветой II.
А на днях короля Великобритании освистали из-за скандала с принцем Эндрю.