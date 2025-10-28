РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:21, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Короля Великобритании освистали из-за скандала с принцем Эндрю

    Карла III освистали из-за возможных связей принца Эндрю с Эпштейном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sky News.

    Карл III
    Фото: Global Look Press

    Короля Великобритании Карла III освистали в ходе посещения Личфилдского собора в графстве Стаффордшир из-за скандала вокруг связей его брата принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. 

    Во время общения с публикой один из гостей собора поинтересовался у монарха, знал ли он о связях его брата с финансистом. Также неизвестный призвал разрешить членам парламента обсуждать членов королевской семьи в палате общин.

    Карл III при этом никак не отреагировал на подобные комментарии.

    Ранее сообщалось, что в последних документах по делу Эпштейна упомянуты Илон Маск и принц Эндрю. 

    Позже брат короля Великобритании, принц Эндрю, чье имя связано с делом осужденного за педофилию и умершего в тюрьме американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил об отказе от титулов, дарованных ему покойной королевой Елизаветой II.

