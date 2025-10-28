Короля Великобритании освистали из-за скандала с принцем Эндрю

Короля Великобритании Карла III освистали в ходе посещения Личфилдского собора в графстве Стаффордшир из-за скандала вокруг связей его брата принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Во время общения с публикой один из гостей собора поинтересовался у монарха, знал ли он о связях его брата с финансистом. Также неизвестный призвал разрешить членам парламента обсуждать членов королевской семьи в палате общин.

Карл III при этом никак не отреагировал на подобные комментарии.

Ранее сообщалось, что в последних документах по делу Эпштейна упомянуты Илон Маск и принц Эндрю.

Позже брат короля Великобритании, принц Эндрю, чье имя связано с делом осужденного за педофилию и умершего в тюрьме американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил об отказе от титулов, дарованных ему покойной королевой Елизаветой II.