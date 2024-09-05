56% населения имеют плохую кредитную историю, в результате чего им отказывают в ипотечных программах. Об этом на сессии Astana Finance Days заявил член совета директоров банка Freedom Айдос Жумагулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жумагулов заявляет, что большая ответственность за финансовую грамотность лежит на плечах финансовых институтов.

— Есть определенные перекосы в сторону потребительского поведения. Потому что, как мне кажется, мы как финансовые институты несем большую ответственность, порождая те или иные продукты и меняя клиентское поведение, — заявил член совета директоров.

По статистике, представленной Жумагуловым, 34% населения Казахстана имеют вклады. В то время как статистика по всей Центральной Азии в среднем лишь 23%. Однако в Европе статистика гораздо выше — 65% населения имеют вклады.

— Порядка 8 млн людей из 9-10 млн экономически активных так или иначе сталкивались с кредитными продуктами, — говорит Жумагулов.

При этом эксперт подчеркнул, что доля просроченных кредитов среди молодежи от 18 до 23 лет растет с каждым годом. Если в начале 2022 года их доля составляла 13,1%, то на август 2024 года их уже 20,3%. Жумагулов считает, что потребительские кредиты и рассрочки меняют потребительское поведение казахстанцев.

— 18-летний юноша или девушка понимает, что это нормально в их возрасте, они думают, что так будет всегда. К моменту, когда в 25 лет ты хочешь получить автокредит. К 30 годам, когда ты формируешь семью и хочешь взять ипотеку, ты просто не сможешь это сделать. 87% клиентов мы отказываем из-за того, что 56% имеют плохую кредитную историю, 31% — недостаточно дохода, — рассказал Жумагулов.

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