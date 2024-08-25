Биометрия и ЭЦП: в Казахстане усложнили получение онлайн-кредитов

Микрофинансовые организации обяжут применять биометрическую идентификацию и электронную цифровую подпись клиентов при оказании онлайн-услуг. Соответствующие изменения Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло в правила предоставления микрокредитов электронным способом, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на ведомство.

Основные изменения - в каких случаях будет применяться биометрическая идентификация и ЭЦП:

Внесение изменений в данные об абонентском номере устройства сотовой связи клиента или реквизитов банковского счета в личном кабинете клиента. За исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов;

Заключение договора о предоставлении микрокредита, внесение изменений и дополнений в договор электронным способом. В случае невозможности идентификации принадлежности банковского счета или платежной карты клиенту перевод денег не осуществляется;

Перевод микрокредита по заявлению заемщика на банковский счет юридического лица, с которым у МФО заключен договор, предусматривающий оплату за приобретаемый товар или выполненные работы, услуги заемщиком;

Предоставление заемщику микрокредита через кассу осуществляется путем проведения визуальной идентификации клиента, получающего наличные деньги, с документом, удостоверяющим его личность, либо данными, подтверждающими личность клиента, полученными посредством сервиса цифровых документов.

В случае наличия у МФО информации о незаконном распространении персональных данных клиента она реализует дополнительные меры безопасности:

Повторную биометрическую идентификацию клиента;

Проверку принадлежности клиенту его абонентского номера при помощи сверки ИИН клиента с ИИН владельца абонентского номера;

Проверочный звонок на указанный клиентом абонентский номер с информированием о похищении его персональных данных и рекомендацией по установлению добровольного отказа на оформление кредитов.

Также, на МФО возлагается обязанность по обеспечению безопасного хранения данных, полученных в ходе биометрической идентификации клиента.

В ведомстве отмечают, что комбинация применения усиленной биометрической идентификации и электронной цифровой подписи позволит защитить граждан от неправомерно оформляемых кредитов. В случае наличия у микрофинансовой организации информации о разглашении персональных данных клиента они будут обязаны провести дополнительную проверку принадлежности номера сотовой связи клиенту, повторную биометрическую идентификацию, а также предложить ему установить добровольный отказ от предоставления кредитов. Это позволит предотвратить мошенничество с использованием похищенных данных.

Более подробно с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что биометрию стали применять при выписке счет-фактур в Казахстане.

Биометрию пассажиров планируют ввести во всех аэропортах Казахстана.