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    19:00, 24 Август 2024 | GMT +6

    Биометрия и ЭЦП: в Казахстане усложнили получение онлайн-кредитов

    Онлайн-кредиты в Казахстане собираются выдавать после биометрической идентификации
    Фото: freepik.com

    Микрофинансовые организации обяжут применять биометрическую идентификацию и электронную цифровую подпись клиентов при оказании онлайн-услуг. Соответствующие изменения Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло в правила предоставления микрокредитов электронным способом, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Основные изменения - в каких случаях будет применяться биометрическая идентификация и ЭЦП:

    • Внесение изменений в данные об абонентском номере устройства сотовой связи клиента или реквизитов банковского счета в личном кабинете клиента. За исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов;
    • Заключение договора о предоставлении микрокредита, внесение изменений и дополнений в договор электронным способом. В случае невозможности идентификации принадлежности банковского счета или платежной карты клиенту перевод денег не осуществляется;
    • Перевод микрокредита по заявлению заемщика на банковский счет юридического лица, с которым у МФО заключен договор, предусматривающий оплату за приобретаемый товар или выполненные работы, услуги заемщиком;
    • Предоставление заемщику микрокредита через кассу осуществляется путем проведения визуальной идентификации клиента, получающего наличные деньги, с документом, удостоверяющим его личность, либо данными, подтверждающими личность клиента, полученными посредством сервиса цифровых документов.

    В случае наличия у МФО информации о незаконном распространении персональных данных клиента она реализует дополнительные меры безопасности:

    • Повторную биометрическую идентификацию клиента;
    • Проверку принадлежности клиенту его абонентского номера при помощи сверки ИИН клиента с ИИН владельца абонентского номера;
    • Проверочный звонок на указанный клиентом абонентский номер с информированием о похищении его персональных данных и рекомендацией по установлению добровольного отказа на оформление кредитов.

    Также, на МФО возлагается обязанность по обеспечению безопасного хранения данных, полученных в ходе биометрической идентификации клиента.

    В ведомстве отмечают, что комбинация применения усиленной биометрической идентификации и электронной цифровой подписи позволит защитить граждан от неправомерно оформляемых кредитов. В случае наличия у микрофинансовой организации информации о разглашении персональных данных клиента они будут обязаны провести дополнительную проверку принадлежности номера сотовой связи клиенту, повторную биометрическую идентификацию, а также предложить ему установить добровольный отказ от предоставления кредитов. Это позволит предотвратить мошенничество с использованием похищенных данных.

    Более подробно с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ можно ознакомиться по ссылке.

    Ранее сообщалось, что биометрию стали применять при выписке счет-фактур в Казахстане. 

    Биометрию пассажиров планируют ввести во всех аэропортах Казахстана.

    Теги:
    Кредит Банки Безопасность МФО Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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