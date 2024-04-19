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    10:39, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Биометрию пассажиров планируют ввести во всех аэропортах Казахстана

    аэропорт
    Фото: pixabay.com

    В целях оптимизации бизнес-процессов в сфере грузовых авиаперевозок в Казахстане действует информационная система «E-freight». Все авиакомпании и аэропорты подключены к платформе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Казахстана.

    Как отметили в ведомстве, через электронное оформление и сопровождение грузов удалось значительно сократить временные потери при организации воздушных грузоперевозок.

    В сфере пассажирских перевозок стало обыденным пользоваться услугами покупки электронных билетов, онлайн-бронирования и использования цифровых документов. Следующим шагом в цифровизации должна стать биометрическая идентификация пассажиров при посадке на рейс. Это в разы упростит и ускорит процесс посадки пассажиров в аэропортах.

    В 2023 году биометрия в качестве пилотного проекта была внедрена в столичном аэропорту. При положительном опыте пилотный проект будет масштабирован на все аэропорты Казахстана.

    Теги:
    Цифровой Казахстан Министерство транспорта РК Транспорт Аэропорт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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