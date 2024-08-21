В Казахстане запретят кредиты, превышающие доход заемщика

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о введении нового пруденциального норматива – коэффициента долга к доходу заемщика, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным АРРФР, принято постановление, согласно которому расширяется состав пруденциальных нормативов банков и микрофинансовых организаций за счет нового пруденциального норматива – коэффициента долга к доходу заемщика.

- Коэффициент долга к доходу заемщика рассчитывается как отношение общей задолженности по всем кредитам к годовому доходу заемщика, что позволит ограничить совокупную задолженность по всем кредитам заемщика в зависимости от его годового дохода, - отметили в Агентстве.

Коэффициент долга к доходу заемщика будет использоваться в дополнение к существующему коэффициенту долговой нагрузки заемщика, который ограничивает его периодические платежи на уровне 50% от ежемесячного дохода клиента.

Агентством на первом этапе будет осуществляться мониторинг фактических значений коэффициента долга к доходу заемщика на основе информации банков и микрофинансовых организаций, а на втором этапе, в 2025 году, будет установлено нормативное значение коэффициента.

- Новый норматив позволит ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан и не допустить выдачу кредитов, которые многократно превышают доходы заемщиков, - пояснили в АРФРР.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введены лимиты на потребительские займы и микрокредиты, а также снижены процентные ставки. Кроме того, банки и МФО обязали сообщать о заявках на кредиты.