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    14:21, 21 Август 2024 | GMT +6

    В Казахстане запретят кредиты, превышающие доход заемщика

    тенге
    Фото: Kazinform

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о введении нового пруденциального норматива – коэффициента долга к доходу заемщика, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным АРРФР, принято постановление, согласно которому расширяется состав пруденциальных нормативов банков и микрофинансовых организаций за счет нового пруденциального норматива – коэффициента долга к доходу заемщика.

    - Коэффициент долга к доходу заемщика рассчитывается как отношение общей задолженности по всем кредитам к годовому доходу заемщика, что позволит ограничить совокупную задолженность по всем кредитам заемщика в зависимости от его годового дохода, - отметили в Агентстве.

    Коэффициент долга к доходу заемщика будет использоваться в дополнение к существующему коэффициенту долговой нагрузки заемщика, который ограничивает его периодические платежи на уровне 50% от ежемесячного дохода клиента.

    Агентством на первом этапе будет осуществляться мониторинг фактических значений коэффициента долга к доходу заемщика на основе информации банков и микрофинансовых организаций, а на втором этапе, в 2025 году, будет установлено нормативное значение коэффициента.

    - Новый норматив позволит ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан и не допустить выдачу кредитов, которые многократно превышают доходы заемщиков, - пояснили в АРФРР.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане введены лимиты на потребительские займы и микрокредиты, а также снижены процентные ставки. Кроме того, банки и МФО обязали сообщать о заявках на кредиты. 

    Теги:
    Микрокредитование Финансы Кредит Банки АРРФР МФО Деньги
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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