В Казахстане введены лимиты на потребительские займы и микрокредиты

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление «Об утверждении требований к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита», передает корреспондент агентства Kazinform.

Постановлением установлены следующие максимальные суммы потребительских займов и микрокредитов:

по беззалоговым банковским займам – 2 200 МРП (8 122 400 тенге);

по банковским займам, обеспеченным залогом – без ограничений;

по беззалоговым микрокредитам – 1 100 МРП (4 061 200 тенге);

по микрокредитам, обеспеченным залогом – в пределах сумм, установленных Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»: предоставляемых ломбардами – до 8 000 МРП (29 536 000 тенге), микрофинансовыми организациями – до 20 000 МРП (73 840 000 тенге).

Как отметили в Агентстве, нововведения позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы, что будет способствовать росту долговой нагрузки и закредитованности населения.

Постановление принято в реализацию Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства», подписанного Главой государства 19 июня этого года.