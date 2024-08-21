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    11:15, 21 Август 2024 | GMT +6

    В Казахстане введены лимиты на потребительские займы и микрокредиты

    кредиты
    Фото: Polisia.kz

    Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление «Об утверждении требований к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Постановлением установлены следующие максимальные суммы потребительских займов и микрокредитов:

    • по беззалоговым банковским займам – 2 200 МРП (8 122 400 тенге);
    • по банковским займам, обеспеченным залогом – без ограничений;
    • по беззалоговым микрокредитам – 1 100 МРП (4 061 200 тенге);
    • по микрокредитам, обеспеченным залогом – в пределах сумм, установленных Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»: предоставляемых ломбардами – до 8 000 МРП (29 536 000 тенге), микрофинансовыми организациями – до 20 000 МРП (73 840 000 тенге).

    Как отметили в Агентстве, нововведения позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы, что будет способствовать росту долговой нагрузки и закредитованности населения.

    Постановление принято в реализацию Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства», подписанного Главой государства 19 июня этого года. 

    Теги:
    Микрокредитование Закон и право Кредит АРРФР
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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