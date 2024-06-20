Президент РК подписал закон о минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Законом введен ряд положений, направленных на недопущение роста долговой нагрузки населения.

В целях исключения роста долгов граждан введен запрет на предоставление беззалоговых потребительских займов гражданам, имеющим просроченную задолженность свыше 90 дней. Однако этот запрет не распространяется на рефинансирование займов.

Военнослужащие на период срочной воинской службы и 60 дней после демобилизации освобождены от начисления вознаграждения по займам.

До 1 мая 2026 года для банков и микрофинансовых организаций введен запрет на передачу коллекторам задолженности физических лиц. С 1 мая 2026 года передача коллекторам прав (требований) по задолженности физических лиц ужесточена. С этой даты передача может быть осуществлена только при соблюдении ряда условий, включая истечение 24 месяцев с даты возникновения задолженности, обязательное проведение мероприятий по урегулированию задолженности.

Банковский омбудсман наделен компетенцией рассмотрения всех споров по займам (до этого он мог рассматривать споры только по ипотечным договорам), введен институт микрофинансового омбудсмана. Решения омбудсманов обязательны для финансовых организаций в случае согласия с ними физических лиц.

В период рассмотрения омбудсманами обращений запрещено обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Также указанные категории граждан смогут выкупать арендуемое ими жилище, которое ранее перешло на баланс банка в связи с неисполнением обязательств.

Введен запрет на выселение в отопительный сезон из единственного жилья семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью 1 и 2 группы.

С 1 прожиточного минимума (43 407 тенге) до 2 прожиточных минимумов увеличен размер средств, которые не могут взыскиваться с банковского счета в счет задолженности.

Введены положения по упрощенному исполнительному производству при взыскании административных штрафов и налоговой задолженности до 20 МРП. Производство будет осуществляться органами юстиции через автоматизированную систему, что освободит граждан от уплаты услуг частных судебных исполнителей. В случае несогласия с таким механизмом исполнительное производство будет осуществляться в общеустановленном порядке.

Облегчена процедура обращения граждан к процедуре банкротства. Теперь для этого не надо предоставлять список кредиторов, копии документов, подтверждающих проведение процедур по урегулированию споров по задолженности. Эти данные будут запрашиваться из кредитного бюро, куда кредиторы должны направлять соответствующие сведения.

В целях недопущения мошеннических действий введена обязательная биометрическая идентификация по онлайн-займам.

Ранее был введен запрет на выдачу займов при наличии в кредитном бюро сведений о добровольном отказе граждан от займов. Законом введено требование о списании финансовыми организациями задолженности по выданным с нарушением указанного запрета займам. Также в соответствии с принятым Законом указанный запрет не будет теперь распространяться на микрозаймы ломбардов.

По займам, полученным под влиянием мошенников, по которым доказывающие такой факт судебные акты вступили в действие до даты введения в действие Закона, задолженность будет списана.

Законом совершенствуются механизмы реализации активов банков и микрофинансовых организаций путем введения специализированной электронной торговой площадки.