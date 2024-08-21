Банки и МФО обязали сообщать о заявках на кредиты в РК

Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут предоставлять данные о заявках на получение кредита в режиме реального времени, передает корреспондент агентства Kazinform.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло новое постановление, в котором обновлены правила по предоставлению информации в кредитные бюро. Теперь установлены новые требования к тому, как поставщики информации должны взаимодействовать с бюро, как оформляется согласие на передачу данных и выдачу кредитных отчетов.

- Согласно постановлению для недопущения закредитованности банки, микрофинансовые организации обязаны предоставлять в кредитные бюро информацию о заявлениях клиентов на заключение договора займа в режиме реального времени. В сведениях будут указаны ИИН физического лица, сумма и цель банковского займа/микрокредита, - пояснили в АРРФР.

Кроме этого кредитные бюро будут отражать в режиме реального времени в кредитном отчете клиента информацию об установлении либо снятии физическим лицом добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Отмечается, что установление добровольного отказа на получение кредитов позволит оградить граждан от мошенников и минимизировать случаи оформления кредитов без ведома заемщика, а также защитить граждан от задолженности по фиктивным кредитам.

- Нововведения позволят кредиторам обладать информацией об одновременной подаче заявки от граждан в различные банки/МФО и позволит исключить так называемый «кредитный шоппинг», - добавили в Агентстве.

Напомним, что с февраля 2024 года законодательно введено право граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов на портале электронного правительства. На сегодня 461 тысяча граждан оформили добровольный отказ от получения кредита.

Законом с 1 сентября 2024 года дополнительно вводится обязанность кредиторов списать долг по кредитам граждан, незаконно оформленным в период установления добровольного отказа от получения кредита.

С 20 августа 2024 года вводится запрет на выдачу электронных банковских займов и онлайн микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента. С этого же дня кредиторы также будут обязаны приостановить начисление вознаграждения и претензионно-исковую работу на весь период проведения следственных мероприятий по мошенническим кредитам. При этом требования к клиенту должны быть прекращены на основании вступившего в законную силу решению суда, в котором будет установлен факт оформления займа мошенническим способом без участия клиента.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введены лимиты на потребительские займы и микрокредиты, а также снижены процентные ставки.