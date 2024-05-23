Казахстанцам не будут выдавать электронные банковские займы без биометрии

Депутаты Сената вернули в Мажилис Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства» был рассмотрен на заседании Сената и одобрен в первом чтении. В ходе обсуждения Закона возникли следующие замечания и предложения. Предлагается исключение финансирования деятельности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка из состава расходов республиканского бюджета с переходом на финансирование из бюджета Национального Банка, с параллельным переходом Агентства на систему закупок и бухгалтерского учета по правилам Национального Банка, — сказал депутат Сената Сергей Карплюк на заседании палаты.

В связи с принятием данных поправок предлагается:

привести в соответствие заголовок Закона;

исключается внедрение нового понятия «электронный банковский заем», в связи с тем, что данное понятие уже предусмотрено соответствующими нормами действующего законодательства;

предлагается продление на 60 дней предусмотренной Законом отсрочки по погашению займа на период прохождения срочной воинской службы. Это позволит вновь уволенному в запас военнослужащему предоставить соответствующее время для его трудоустройства и восстановления платежеспособности. Кроме того, в связи с данной поправкой предлагается не распространять на «срочников» отдельные требования по заключению дополнительных соглашений по ипотечным договорам, договорам залога движимого и недвижимого имущества;

предлагается предусмотренный Законом запрет на предоставление электронного банковского займа без биометрической идентификации распространять только на физических лиц связи с тем, что проведение биометрической идентификации юридических лиц невозможно;

устанавливаются дополнительные требования при избрании банковского и микрофинансового омбудсмана, в связи с включением сотрудников Национального Банка в Совет представителей;

уточняются нормы, регламентирующие деятельность кредитных бюро с государственным участием, а также предусматриваются дополнительные сведения, которые коллектора будут предоставлять в кредитное бюро;

приводятся в соответствие нормы, связанные с добровольным отказом от получения кредитов при заключении договор с ломбардами в связи со спецификой их деятельности;

дополняется состав участников синдицированного кредитования филиалами банков-нерезидентов и банками Международного финансового центра «Астана» в перечень лиц, которым разрешено участвовать в синдицированном финансировании с целью предоставления им дополнительной возможности инвестировать в экономику Казахстана. Также уточняются требования по организации синдицированного финансирования.

Кроме того, имеются поправки, связанные с необходимостью соблюдения юридической техники.

Перечисленные поправки сведены в сравнительную таблицу.