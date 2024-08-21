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    12:00, 21 Август 2024 | GMT +6

    Процентные ставки по кредитам и микрозаймам снизили в Казахстане

    кредита
    Фото: freepik.com

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным Банком утвердило новое постановление о снижении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Совместным постановлением предельные размеры ГЭСВ снижены по кредитам банков и микрокредитам организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность до следующих значений:

    • по беззалоговым банковским займам ГЭСВ снижено с 56% до 46%;
    • по залоговым банковским займам ГЭСВ снижено с 40% до 35%;
    • по ипотечным жилищным займам ГЭСВ – 25%;
    • по микрокредитам МФО ГЭСВ снижено с 56% до 46%.

    Законом отменен особый порядок регулирования микрокредитов на срок до 45 дней с суммой до 50 МРП (184 600 тенге), предусматривавший установление номинальной ставки микрокредита в пределах 1% в день, но не более 20% за 45 дней, что в годовом эффективном исчислении составляло 339% и выше.

    В этой связи Совместным постановлением по микрокредитам до 45 дней ужесточены ограничения по ставкам вознаграждения:

    • снижена дневная номинальная ставка с 1% до 0,3%; 
    • введена предельная ГЭСВ – не более 179%.

    В качестве дополнительной меры ограничения долговой нагрузки заемщиков предельная сумма таких микрокредитов снижена с 50 МРП (184 600 тенге) до 45 МРП (166 140 тенге).

    - Данные нововведения позволят снизить предельные ставки по банковским займам и микрокредитам, а также будут способствовать снижению долговой нагрузки и закредитованности населения, - прокомментировали в пресс-службе АРРФР.

    Совместное постановление принято в реализацию Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства», подписанного Главой государства 19 июня этого года. 

    Ранее сообщалось, что в Казахстане введены лимиты на потребительские займы и микрокредиты.

    Теги:
    Микрокредитование Финансы Закон и право Кредит Банки АРРФР
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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