Ставки по депозитам для казахстанцев снижаются четвертый месяц подряд

Национальный банк РК обновил статистику по средневзвешенной ставке вознаграждения по депозитам казахстанцев. Этот показатель постепенно снижается уже четвертый месяц подряд, передает корреспондент агентства Kazinform.

По их данным, в июле 2024 года ставка по тенговым депозитам для физических лиц составила 13,5%. Отметим, что каждый месяц начиная с марта ставка снижалась на 0,1%, кроме июня – тогда она смогла ненадолго задержаться на уровне в 13,6%.

При этом, за этот период количество тенговых депозитных счетов только увеличилось – с 1,7 млн на 1 марта 2024 года до 2,1 млн на 1 августа.

Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным Банком утвердило новое постановление о снижении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ).

Совместное постановление принято в реализацию Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства», подписанного Главой государства 19 июня этого года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введены лимиты на потребительские займы и микрокредиты.