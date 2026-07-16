Более 600 человек задействованы в ликвидации пожара в «Семей орманы»

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов и министр экологии Ерлан Нысынбаев прибыли в область Абай, где на месте лесного пожара в «Семей орманы» координируют работы по его ликвидации совместно с акимом региона Бериком Уали, передает агентство Kazinform.

В ходе осмотра проведена оценка оперативной обстановки и хода проведения работ по ликвидации.

— На месте развернут оперативный штаб. Чингис Аринов заслушал доклады руководителя тушения пожара, оценил расстановку сил и средств, а также поставил дополнительные задачи по формированию резерва группировки спасателей и повышению эффективности проводимых мероприятий. К этому часу в ликвидации пожара задействованы более 600 человек, свыше 160 единиц наземной техники и 7 вертолетов. Работы по локализации продолжаются в ночное время суток, — сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Напомним, лесной пожар был зарегистрирован сегодня утром, 16 июля, в 57 квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала ГЛПР «Семей орманы». В тушении задействованы силы лесной охраны, подразделения ДЧС, специализированная техника и авиация «Казавиалесоохраны». Работы по локализации и ликвидации возгорания продолжаются.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в области Абай выросла до 60 гектаров. Министры ЧС и экологии направились на место пожара в области Абай. Кроме того военную авиацию привлекли для тушения пожара в «Семей орманы».