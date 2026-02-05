РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:00, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Более 60 предложений от горожан: когда утвердят обновленный Генплан Алматы

    В Алматы подвели итоги общественных обсуждений по корректировке Генерального плана развития города до 2040 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: Kazinform

    Обсуждения с участием жителей проходили с 24 по 26 декабря 2025 года. Организатором выступило ТОО «Научноисследовательский институт «Алматыгенплан».

    В ответ на запрос агентства в «Алматыгенплане» рассказали, как прошли общественные обсуждения по корректировке генплана города, какие предложения горожан были учтены и когда вступит в силу обновленный документ.

    Активность горожан

    В обсуждениях приняли участие 1015 зарегистрированных участников, а также 220 граждан, присутствовавших без регистрации. 

    — По итогам встреч зафиксировано более 60 уникальных предложений и замечаний, которые в настоящий момент систематизированы по десяти тематическим блокам, — говорится в ответе.

    Как отмечают специалисты «Алматыгенплана», наиболее чувствительными темами для горожан оказались вопросы сноса и изъятия жилья, функционального зонирования территорий, развития социальной инфраструктуры, транспорта и экологии.

    Наибольшую активность жители и эксперты проявили при обсуждении следующих вопросов:

    • развитие сети метро, в том числе в направлениях аэропорта и города Каскелен;
    • запуск линий ЛРТ и БРТ, а также пробивка магистральных улиц, включая проспект Абая и улицу Шарипова;
    • вопросы потенциального сноса домов, изменения статуса участков на рекреационные зоны и легализация объектов индивидуального жилищного строительства;
    • защита водоохранных полос, сохранение зеленых массивов и контроль качества воздуха.

    Какие предложения учтены

    В «Алматыгенплане» отметили, что в настоящее время все поступившие обращения находятся на стадии детальной проработки. 

    Предварительно в работу приняты несколько ключевых направлений:

    • Социальная инфраструктура. В протокол для повторного рассмотрения внесены поступившие от граждан предложения по строительству школ и поликлиник в микрорайонах Ерменсай и Баганашил. Рассматриваются возможности приоритетного возведения соцобъектов вместо планируемых жилых комплексов;
    • Транспорт и экология. В проекте учтена необходимость создания мультимодального транспортно-пересадочного узла «Восточные ворота». Также, по запросам предпринимателей, предусмотрено сохранение экологически чистых производств в Жетысуском районе;
    • Культурное наследие. Предложение по сохранению архитектурного облика района «Компот» и его развитию в качестве музейного пространства под открытым небом признано перспективным и направлено на экспертное изучение.

    Когда утвердят Генплан

    Как пояснили в организации, утверждение генерального плана невозможно без прохождения процедуры стратегической экологической оценки (СЭО), предусмотренной Экологическим кодексом РК.

    В настоящее время проект находится на начальном этапе СЭО — стадии «скрининга». Подготовка отчета СЭО и проведение финальных общественных слушаний по экологическим аспектам запланированы на апрель–май 2026 года.

    — Передача проекта генерального плана на утверждение в Правительство РК состоится только после получения положительного заключения Министерства экологии РК. Итоговый свод всех принятых и отклоненных предложений с обоснованием решений будет опубликован в установленном законом порядке по завершении вышеуказанных процедур, — заключили в институте.

    Ранее мы писали, какие ключевые решения предусмотрены в генеральном плане Алматы.

    Напомним, в Алматы рассматривают вариант привлечения иностранных подрядных организаций для строительства новых веток метро.

    Инфраструктура Строительство Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
