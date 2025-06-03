Израиль отрицает причастность к гибели 30 жителей Газы

Более 31 палестинец погиб и 169 получили ранения в воскресенье на юге сектора Газа в районе распределения помощи Аль-Алам в Рафахе. Об этом сообщает министерство здравоохранения анклава.

Ведомство заявило, что 31 человек погиб от огнестрельных ранений в голову или грудь от израильского огня.

Армия обороны Израиля категорически отрицает открытие огня по жителям Газы на пункте распределения гуманитарной помощи Фонда гуманитарной помощи в городе Рафах на юге анклава или вблизи него.

Gaza's civil defence agency said Israeli gunfire killed at least 31 Palestinians near a US-backed aid distribution site, but the group in charge of the site and the military denied any such incident took place.https://t.co/xq4ML5E8fL pic.twitter.com/6mkTa6J4aW — AFP News Agency (@AFP) June 1, 2025

Фонд гуманитарной помощи Газе сообщил, что в воскресенье в пункте раздачи в Рафахе продовольствие раздавалось без происшествий, никто не погиб и не пострадал. Фонд опубликовал недатированное видео в поддержку своего заявления, на котором видно, как десятки людей собираются вокруг груд коробок.

Свидетели инцидента сообщили агентствам Reuters и AFP, что израильские военные открыли огонь в то время как тысячи палестинцев собрались для получения продовольственной помощи. Израильские военные заявили, что первоначальное расследование показало, что солдаты не стреляли в мирных жителей, когда они находились вблизи или внутри пункта распределения.

⚠️Unbelievable

Israeli open fire directly at starving people gathered to get aid in Rafah! pic.twitter.com/MPisVFVAXa — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) June 1, 2025

Также сообщается, что израильский танк открыл огонь по тысячам людей, направлявшихся к месту происшествия в Рафахе.

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что в его полевой госпиталь в Рафахе поступило 179 раненых, большинство из которых получили огнестрельные или осколочные ранения.

— Все пациенты заявили, что пытались добраться до пункта раздачи гуманитарной помощи. Это самое большое число раненых от огнестрельного оружия в одном инциденте с момента создания полевого госпиталя более года назад, — заявили в МККК.

Филипп Лаззарини, глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), осудил гибель людей в воскресенье, заявив в своей публикации на платформе X, что «распределение помощи превратилось в смертельную ловушку».

#Gaza: aid distribution has become a death trap.

Mass casualties including scores of injured & killed among starving civilians due to gunshots this morning. This is according to reports from international medics on ground.



A distribution point by the Israeli- American plan was… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 1, 2025

План организации по оказанию помощи, созданный Фондом гуманитарной помощи Газе при поддержке США и Израиля, подвергся жесткой критике со стороны ООН и гуманитарных организаций, которые утверждают, что Фонд не следует гуманитарным принципам.

— Эта унизительная система вынудила тысячи голодных и отчаявшихся людей пройти десятки миль в районе, который практически стерт с лица земли из-за массированных бомбардировок израильской армией, — заявил Лаззарини.

На минувшей неделе ООН назвала сектор Газа «самым голодающем местом на Земле».

Тем временем продолжаются непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем при помощи международных посредников. В субботу ХАМАС направил ответ на предложение о прекращении огня в Газе, которое спецпосланник США назвал неприемлемым.