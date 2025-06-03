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    18:43, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Израиль отрицает причастность к гибели 30 жителей Газы

    По словам очевидцев, израильские солдаты открыли огонь по людям, пытавшимся получить гуманитарную помощь вблизи пункта раздачи продовольствия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Anadolu

    Более 31 палестинец погиб и 169 получили ранения в воскресенье на юге сектора Газа в районе распределения помощи Аль-Алам в Рафахе. Об этом сообщает министерство здравоохранения анклава.

    Ведомство заявило, что 31 человек погиб от огнестрельных ранений в голову или грудь от израильского огня.

    Армия обороны Израиля категорически отрицает открытие огня по жителям Газы на пункте распределения гуманитарной помощи Фонда гуманитарной помощи в городе Рафах на юге анклава или вблизи него.

    Фонд гуманитарной помощи Газе сообщил, что в воскресенье в пункте раздачи в Рафахе продовольствие раздавалось без происшествий, никто не погиб и не пострадал. Фонд опубликовал недатированное видео в поддержку своего заявления, на котором видно, как десятки людей собираются вокруг груд коробок.

    Свидетели инцидента сообщили агентствам Reuters и AFP, что израильские военные открыли огонь в то время как тысячи палестинцев собрались для получения продовольственной помощи. Израильские военные заявили, что первоначальное расследование показало, что солдаты не стреляли в мирных жителей, когда они находились вблизи или внутри пункта распределения.

    Также сообщается, что израильский танк открыл огонь по тысячам людей, направлявшихся к месту происшествия в Рафахе.

    Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что в его полевой госпиталь в Рафахе поступило 179 раненых, большинство из которых получили огнестрельные или осколочные ранения.

    — Все пациенты заявили, что пытались добраться до пункта раздачи гуманитарной помощи. Это самое большое число раненых от огнестрельного оружия в одном инциденте с момента создания полевого госпиталя более года назад, — заявили в МККК.

    Филипп Лаззарини, глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), осудил гибель людей в воскресенье, заявив в своей публикации на платформе X, что «распределение помощи превратилось в смертельную ловушку».

    План организации по оказанию помощи, созданный Фондом гуманитарной помощи Газе при поддержке США и Израиля, подвергся жесткой критике со стороны ООН и гуманитарных организаций, которые утверждают, что Фонд не следует гуманитарным принципам.

    — Эта унизительная система вынудила тысячи голодных и отчаявшихся людей пройти десятки миль в районе, который практически стерт с лица земли из-за массированных бомбардировок израильской армией, — заявил Лаззарини.

    На минувшей неделе ООН назвала сектор Газа «самым голодающем местом на Земле».

    Тем временем продолжаются непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем при помощи международных посредников. В субботу ХАМАС направил ответ на предложение о прекращении огня в Газе, которое спецпосланник США назвал неприемлемым.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Гуманитарная помощь Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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