ХАМАС направил ответ на предложение о прекращении огня в Газе, выдвинутое Уиткоффом

Ответ включает требование о полном прекращении войны — пункт, который ранее считался неприемлемым для Израиля.

В заявлении палестинской группировки говорится, что по условиям сделки ХАМАС готов освободить десять живых заложников и передать тела 18 погибших в обмен на освобождение Израилем определённого числа палестинских заключённых — это соответствует условиям, предложенным Уиткоффом.

В заявлении также подчёркивается, что целью данного предложения является достижение постоянного прекращения огня, полного вывода войск с территории сектора Газа и обеспечение поступления гуманитарной помощи для нашего народа и наших семей в Газе.

ХАМАС отметил, что передал свой ответ «после проведения раунда национальных консультаций».

Хотя в заявлении не указывалось на необходимость внесения изменений в предложение, палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству Reuters, что ХАМАС предложил некоторые поправки, но в целом его ответ носил положительный характер, - говорится в материале издания.

Офис премьер-министра Израиля отказался от комментариев.

На этой неделе израильские СМИ сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил семьям заложников, удерживаемых в Газе, что Израиль принял предложение Уиткоффа. Однако официальных комментариев от офиса премьер-министра тогда также не последовало.

Глубокие разногласия между ХАМАС и Израилем препятствовали предыдущим попыткам возобновить перемирие, сорвавшееся в марте.

Израиль настаивает на том, чтобы ХАМАС полностью разоружился, прекратил существование как военная и административная структура, а также освободил всех 58 заложников, остающихся в Газе, прежде чем будет согласовано окончание войны.

ХАМАС отвергает требование о разоружении и заявляет, что Израиль должен вывести свои войска из Газы и официально прекратить боевые действия.

Израиль начал военную операцию в Газе в ответ на нападение ХАМАС на юг страны 7 октября 2023 года, в результате которого, по данным Израиля, были убиты около 1 200 человек и 251 человек были захвачены в заложники и вывезены в Газу.

С тех пор, по данным министерства здравоохранения Газы, в результате израильской военной кампании погибли более 54 000 палестинцев, а сам анклав оказался разрушен.

Ранее Al Arabiya писало, что ХАМАС и Израиль согласились на 60 дней прекратить огонь в Газе.