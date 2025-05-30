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    23:50, 29 Май 2025 | GMT +5

    Al Arabiya: ХАМАС и Израиль согласились на 60 дней прекратить огонь в Газе

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Газа
    Фото: Анадолу

    По данным источников телеканал Al Arabiya, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им проект соглашения. 

    О достижении договоренностей в ближайшие несколько часов должен объявить американский президент Дональд Трамп, указывают источники Al Arabiya.

    Со своей стороны близкий к ХАМАС портал Quds утверждает со ссылкой на источник в движении, что радикалы «до сих пор изучают предложение Уиткоффа по Газе» и что «все сообщения в СМИ о достижении соглашения не соответствуют действительности». ХАМАС данную информацию пока не комментировал.

    Ранее израильский портал Ynet информировал о том, что новое предложение Уиткоффа предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней и освобождение 10 остающихся в живых заложников в течение первой недели в два этапа.

    По его данным, в течение первой недели ХАМАС также должен будет передать Израилю тела 18 погибших заложников. Израильская сторона в ответ освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками.

    Кроме того, в документе говорится о возобновлении доставки гуманитарной помощи в Газу через ООН и другие международные организации. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство принимает новый план Уиткоффа.

    28 мая Уиткофф заявил журналистам в Белом доме, что США планируют вскоре направить Израилю и ХАМАС список условий прекращения огня в секторе Газа. 25 мая глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани констатировал, что непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем по урегулированию конфликта в секторе Газа зашли в тупик.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Мохаммеда Синвара, лидера ХАМАС в секторе Газа.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Мировые новости ХАМАС Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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