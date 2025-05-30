Al Arabiya: ХАМАС и Израиль согласились на 60 дней прекратить огонь в Газе

По данным источников телеканал Al Arabiya, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им проект соглашения.

О достижении договоренностей в ближайшие несколько часов должен объявить американский президент Дональд Трамп, указывают источники Al Arabiya.

Со своей стороны близкий к ХАМАС портал Quds утверждает со ссылкой на источник в движении, что радикалы «до сих пор изучают предложение Уиткоффа по Газе» и что «все сообщения в СМИ о достижении соглашения не соответствуют действительности». ХАМАС данную информацию пока не комментировал.

Ранее израильский портал Ynet информировал о том, что новое предложение Уиткоффа предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней и освобождение 10 остающихся в живых заложников в течение первой недели в два этапа.

По его данным, в течение первой недели ХАМАС также должен будет передать Израилю тела 18 погибших заложников. Израильская сторона в ответ освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками.

Кроме того, в документе говорится о возобновлении доставки гуманитарной помощи в Газу через ООН и другие международные организации. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство принимает новый план Уиткоффа.

28 мая Уиткофф заявил журналистам в Белом доме, что США планируют вскоре направить Израилю и ХАМАС список условий прекращения огня в секторе Газа. 25 мая глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани констатировал, что непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем по урегулированию конфликта в секторе Газа зашли в тупик.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Мохаммеда Синвара, лидера ХАМАС в секторе Газа.