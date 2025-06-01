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    03:00, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе

    Ответ палестинского радикального движения ХАМАС на предложение США относительно прекращения огня в секторе Газа является неприемлемым и отбрасывает переговоры назад, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Стивен Уиткофф
    Фото: Al Jazeera English

    — Я получил ответ ХАМАС на предложение Соединенных Штатов. Он является совершенно неприемлемым и отбрасывает нас только назад, — написал он в X.

    Уиткофф добавил, что «ХАМАС должен принять рамочное предложение» Вашингтона «в качестве основы для непрямых переговоров», которые могут начаться на следующей неделе.

    — Только так мы сможем в ближайшие дни заключить соглашение о 60-дневном прекращении огня, в результате которого половина живых заложников и половина тех, кто погиб, будут возвращены домой к своим семьям, и в рамках которого мы в ходе непрямых переговоров в духе доброй воли сможем провести предметные обсуждения, чтобы попытаться достичь постоянного прекращения огня, — указал он.

    Ранее палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа.

    Как указывалось в заявлении ХАМАС, в рамках будущего соглашения движение «готово освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на выход из тюрем Израиля согласованного числа палестинских заключенных». 

    В ХАМАС добавили, что ответ движения содержит в себе требования «прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести из анклава израильские войска и обеспечить ввоз туда гуманитарной помощи». При этом данные о том, в какие сроки радикалы готовы освободить заложников, не приводятся.

    29 мая портал Ynet информировал о том, что новое предложение Уиткоффа предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней и освобождение 10 остающихся в живых заложников в течение первой недели в два этапа.

    По его данным, в течение первой недели ХАМАС также должен будет передать Израилю тела 18 погибших заложников. Израильская сторона в ответ освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками.

    Кроме того, в документе говорится о возобновлении доставки гуманитарной помощи в Газу через ООН и другие международные организации. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что Израиль одобрил план Уиткоффа до его передачи ХАМАС.

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС. 

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Мировые новости ХАМАС Израиль США
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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