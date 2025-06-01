Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе

— Я получил ответ ХАМАС на предложение Соединенных Штатов. Он является совершенно неприемлемым и отбрасывает нас только назад, — написал он в X.

Уиткофф добавил, что «ХАМАС должен принять рамочное предложение» Вашингтона «в качестве основы для непрямых переговоров», которые могут начаться на следующей неделе.

— Только так мы сможем в ближайшие дни заключить соглашение о 60-дневном прекращении огня, в результате которого половина живых заложников и половина тех, кто погиб, будут возвращены домой к своим семьям, и в рамках которого мы в ходе непрямых переговоров в духе доброй воли сможем провести предметные обсуждения, чтобы попытаться достичь постоянного прекращения огня, — указал он.

Ранее палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа.

Как указывалось в заявлении ХАМАС, в рамках будущего соглашения движение «готово освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на выход из тюрем Израиля согласованного числа палестинских заключенных».

В ХАМАС добавили, что ответ движения содержит в себе требования «прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести из анклава израильские войска и обеспечить ввоз туда гуманитарной помощи». При этом данные о том, в какие сроки радикалы готовы освободить заложников, не приводятся.

29 мая портал Ynet информировал о том, что новое предложение Уиткоффа предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней и освобождение 10 остающихся в живых заложников в течение первой недели в два этапа.

По его данным, в течение первой недели ХАМАС также должен будет передать Израилю тела 18 погибших заложников. Израильская сторона в ответ освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками.

Кроме того, в документе говорится о возобновлении доставки гуманитарной помощи в Газу через ООН и другие международные организации. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что Израиль одобрил план Уиткоффа до его передачи ХАМАС.

Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.