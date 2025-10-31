РУ
    19:01, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Боксерша Камила Оспанова завоевала «золото» на юношеской Азиаде

    Команда Казахстана по боксу отметилась пятой золотой медалью на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    р
    Фото: НОК

    На первую ступень пьедестала поднялась Камила Оспанова. Спортсменка завоевала золотую награду в весе до 75 килограммов.

    р
    Фото: НОК

    В финале казахстанка оказалась сильнее Самиры Тургуновой из Узбекистана.

    р
    Фото: НОК

    Ранее сообщалось, что боксеры Жумагали Нурмахан, Даниял Шалкарбай и Досжан Жумакан завоевали «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Азиатские игры
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
