19:01, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Боксерша Камила Оспанова завоевала «золото» на юношеской Азиаде
Команда Казахстана по боксу отметилась пятой золотой медалью на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
На первую ступень пьедестала поднялась Камила Оспанова. Спортсменка завоевала золотую награду в весе до 75 килограммов.
В финале казахстанка оказалась сильнее Самиры Тургуновой из Узбекистана.
Ранее сообщалось, что боксеры Жумагали Нурмахан, Даниял Шалкарбай и Досжан Жумакан завоевали «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.