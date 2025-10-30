15:18, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Боксер Жумагали Нурмахан завоевал «золото» юношеской Азиады
Казахстанский боксер Жумагали Нурмахан стал победителем юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В финале весовой категории до 50 килограммов ему противостоял Сингх Мойбунгхонгбам (Индия).
Жумагали выиграл встречу единогласным решением судей, принося сборной Казахстана первую золотую медаль в боксе.
Ранее сообщалось, что боксер Арман Мырсабит стал серебряным призером юношеской Азиады.