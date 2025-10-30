РУ
    15:18, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Боксер Жумагали Нурмахан завоевал «золото» юношеской Азиады

    Казахстанский боксер Жумагали Нурмахан стал победителем юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    р
    Фото: НОК

    В финале весовой категории до 50 килограммов ему противостоял Сингх Мойбунгхонгбам (Индия).

    Жумагали выиграл встречу единогласным решением судей, принося сборной Казахстана первую золотую медаль в боксе.

    Ранее сообщалось, что боксер Арман Мырсабит стал серебряным призером юношеской Азиады.

     

