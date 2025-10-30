Досжан Жумакан принес второе «золото» Казахстану в боксе на юношеской Азиаде

Спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 54 килограммов.

Фото: НОК

В финале наш боксер одержал победу раздельным решением судей над Матином Чамипой из Индии.

Ранее сообщалось, что Жумагали Нурмахан завоевал первое «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.