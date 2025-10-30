РУ
    15:25, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Досжан Жумакан принес второе «золото» Казахстану в боксе на юношеской Азиаде

    Казахстанский боксер Досжан Жумакан поднялся на первую ступень пьедестала юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК

    Спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 54 килограммов.

    Фото: НОК
    Фото: НОК

    В финале наш боксер одержал победу раздельным решением судей над Матином Чамипой из Индии.

    Фото: НОК

    Ранее сообщалось, что Жумагали Нурмахан завоевал первое «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.

