15:25, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Досжан Жумакан принес второе «золото» Казахстану в боксе на юношеской Азиаде
Казахстанский боксер Досжан Жумакан поднялся на первую ступень пьедестала юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 54 килограммов.
В финале наш боксер одержал победу раздельным решением судей над Матином Чамипой из Индии.
Ранее сообщалось, что Жумагали Нурмахан завоевал первое «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.