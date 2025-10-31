18:42, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Боксер Даниял Шалкарбай завоевал «золото» юношеской Азиады
Казахстанский боксер Даниял Шалкарбай поднялся на первую ступень пьедестала юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В финале весовой категории до 66 килограммов казахстанец оказался сильнее Саидхужи Садиллахужаева (Узбекистан).
Бой завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что боксеры Жумагали Нурмахан и Досжан Жумакан завоевали «золото» юношеской Азиады по боксу, Арман Мырсабит стал серебряным призером.