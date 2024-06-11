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    12:33, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Богатые ресурсами страны ЦА являются «ключевыми партнерами» - премьер-министр Южной Кореи

    Богатые ресурсами страны Центральной Азии являются «ключевыми партнерами» - премьер-министр Южной Кореи
    Фото: Yonhap

    Премьер-министр Республики Кореи Хан Док Су заявил, что страны Центральной Азии являются «ключевыми партнерами» для Южной Кореи, так как обладают изобилием ресурсов, включая природный газ и критически важные минералы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Премьер-министр сделал заявление во время заседания Кабинета министров.

    - Центральная Азия – это очень важное стратегическое место и земля возможностей для нас. В то время, когда глобальное сотрудничество в области ресурсов важно, как никогда, страны Центральной Азии, обладающие богатыми ресурсами, такими как природный газ и критически важные минералы, являются нашими ключевыми партнерами, - сказал он.  

    Напомним, что Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в понедельник отправился в недельную поездку по Центральной Азии, в ходе которой он планирует посетить Туркменистан, Казахстан и Узбекистан.

    Цель поездки – расширить сотрудничество между Южной Кореей и Центрально-азиатским регионом в области полезных ископаемых и других ключевых секторах. Также во время поездки Юн Сок Ёль планирует объявить о запуске новой инициативы под названием «K-Silk Road», которая направлена на создание новой модели сотрудничества путем соединения инновационных возможностей Южной Кореи с потенциалом развития Центральной Азии.

    Отметим, что Казахстан и Южная Корея активно сотрудничают в различных отраслях экономики, включая автомобилестроение, медицину и металлургическую промышленность. Стало известно, что южнокорейцы будут производить в Казахстане автомобильные сиденья и зерновозы.  

    В целом, в последние десятилетия Южная Корея произвела настоящий культурный фурор по всему миру. От К-поп-музыки и дорам до косметики и кулинарии — влияние корейской культуры сегодня ощущается повсюду.

    О биографии и карьере южнокорейского лидера пожно подробнее узнать в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

     

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Корея Центральная Азия Полезные ископаемые
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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