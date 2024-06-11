Что известно о президенте Южной Кореи Юн Сок Ёле

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль. О биографии и карьере южнокорейского лидера, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Кто такой Юн Сок Ёль?

Действующий президент Республики Корея Юн Сок Ёль родился 18 декабря 1960 года в Сеуле в семье преподавателей. В 1983 году он получил степень бакалавра права в Сеульском университете, а в 1988 году - степень магистра права. В 1991 году стал сертифицированным адвокатом. До 1994 года Юн Сок Ёль повышал квалификацию в южнокорейском Институте судебных исследований и обучения.

С 1994 года Юн Сок Ёль работал прокурором, за исключением периода с 2002 по 2003 год, когда он занимался частной практикой в юридической фирме. В 2007-2008 и 2010-2012 годах он служил в Верховной прокуратуре страны. В 2013 году Юн Сок Ёль возглавил специальную следственную группу, которая расследовала причастность Национальной разведывательной службы (НРС) к скандалу с манипулированием общественным мнением в 2012-2013 годах, а также к вмешательству ведомства в ход президентских выборов в 2013 году. В 2017 году он возглавил прокуратуру Центрального района Сеула. В июле 2019 года Юн Сок Ёль был назначен генеральным прокурором страны, где курировал расследование в отношении министра юстиции Чо Гука в связи с обвинениями в коррупции. В марте 2021 года он подал в отставку с целью участия в президентских выборах.

Политическая деятельность

В июле 2021 года Юн Сок Ёль присоединился к консервативной партии «Гражданская сила» – основная оппозиционная партия страны (до этого Юн Сок Ёль был политически независимым – прим. ред.). В ноябре 2021 года он выиграл внутрипартийные праймериз, набрав 48% голосов, что являлось большинством.

Главными его оппонентами на президентских выборах 9 марта 2022 года были представитель правящей Демократической партии «Тобуро» («Все вместе») Ли Чжэ Мён и кандидат от Партии справедливости Сим Сан Чжон. По результатам последнего предвыборного опроса, проведенного компаниями IPSOS, Korea Research и Hankook Research, Юн Сок Ёль имел наибольшие шансы на победу (42,1%). Кроме того, 3 марта свою кандидатуру в пользу Юна снял кандидат Народной партии - Ан Чхоль Су (с поддержкой 7,4% опрошенных). За Ли Чжэ Мёна готовы были проголосовать 37,1% респондентов, за Сим Сан Чжон - 1,8%.

Фото: Jung Yeon-je

Юн Сок Ёль победил с результатом 48,56% голосов с небольшим отрывом от своего соперника Ли Чжэ Мён (47,83%). Явка на выборах составила 77,1%.

Реформы 20-го президента Южной Кореи

Президентский срок Юн Сок Ёля начался 10 мая 2022 года. Он принял присягу и официально вступил в должность 20-го президента Республики Корея.

Среди пунктов предвыборной программы Юн Сок Ёля было: обеспечение населения доступным жильем, создание цифрового правительства, достижение углеродной нейтральности, гарантии равных возможностей получения образования, преодоление последствий пандемии COVID-19.

Он выражал свое намерение укрепить альянс с США и военный потенциал Республики Корея, чтобы при ядерной угрозе со стороны КНДР она могла нанести превентивный удар. При этом, новый президент заявлял о готовности подписать мирный договор и оказать КНДР максимальную финансовую поддержку, если страна согласится на сокращения арсеналов ядерного оружия. По мнению Юн Сок Ёля, международные санкции против КНДР должны быть сохранены для оказания давления на северокорейскую сторону с целью ее полного отказа от ядерного оружия. Также он выступал за расширение взаимовыгодных экономических связей с Китаем.

Более того, Юн Сок Ёль выражал заинтересованность в расширении экономической деятельности на Дальнем Востоке, в первую очередь во Владивостоке, а также в развитии потенциала Северного морского пути.

На саммите «Большой двадцатки» (G20), состоявшейся 9 сентября 2023 года в Индии, президент Юн Сок Ёль пообещал пожертвовать дополнительные $300 млн в Зеленый климатический фонд.

Фото: Midjourney

1 января президент Кореи выступил с новогодним обращением к нации. В своей речи он заверил, что в наступившем 2024 году повысится уровень благосостояния нации, а многие проблемы экономики будут решены.

Недавно президент Южной Кореи пообещал сделать страну одной из трех ведущих в сфере искусственного интеллекта.

- Я буду продвигать инициативу по созданию ИИ-чипов, чтобы наша страна вошла в «большую тройку» по технологиям ИИ, вышла за рамки чипов памяти и завоевала будущий рынок, – рассказал он на конференции по проблемам индустрии полупроводников.

Также он обнародовал пакет стимулирующих мер на сумму более $19 млрд для поддержки полупроводниковой промышленности страны. Как сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап», президент Юн Сок Ёль подтвердил планы по запуску строительства промышленного комплекса по производству микросхем близ Сеула в 2026 году.

Как писало агентство Interfax со ссылкой на данные Банка Кореи, в январе-марте 2024 года экономика Южной Кореи выросла на 1,3% к предыдущему кварталу. Это максимальный подъем с четвертого квартала 2021 года.

В апреле этого года, президент пообещал провести реформы после поражения правящей партии «Сила народа» на выборах в Национальное собрание (парламент). По результатам голосования главная оппозиционная «Демократическая партия» в ходе выборов в Национальное собрание и аффилированная с ней «Объединенная демократическая партия» получила 175 мест. При этом, правящая партия «Сила народа» и ее «партия-сателлит» «Народная партия будущего» получили 108 мест в Национальном собрании, состоящем из 300 членов.

Семейное положение

Юн Сок Ёль женился в 2012 году на бизнесвумен Ким Кон Хи. Она родилась 2 сентября 1972 года в городе Янпхёне, училась в средней школе для девочек Мёнгиль, а затем окончила Университет Кёнги по специальности искусство. В 2009 году Ким Кон Хи основала компанию Covana Contents, которая специализируется на художественных выставках. С тех пор она является генеральным директором и президентом данной компании.

Первая леди Кореи активно участвует в социальной жизни государства. В прошлом году она посетила Сеульскую школу для слепых (Чонно-гу, Сеул) и поздравила около 40 новых учеников с началом учебного года. Также в 2023 году Ким Кон Хи провела дружеский обед в Хиросиме с супругой премьер-министра Японии Юко Кисидой. Первая леди выразила надежду на то, что граждане Кореи и Японии смогут стать ближе друг к другу.