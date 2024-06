В последние десятилетия Южная Корея произвела настоящий культурный фурор по всему миру. От К-поп-музыки и дорам до косметики и кулинарии — влияние корейской культуры сегодня ощущается повсюду. Что такое «корейская волна», и как она захлестнула мир, читайте в материале агентства Kazinform.

Халлю или корейская волна

Как сообщают в Корейской культурно-информационной службе (KOCIS), термин «халлю», который в переводе означает «корейская волна» — это явление растущей популярности корейской массовой культуры и индустрии развлечений.

«Халлю» впервые появилось в середине 1990-х годов, когда корейские телесериалы и поп-музыка стали пользоваться популярностью в Китае. Один из первых успешных телесериалов «Что есть любовь?» был показан на канале CCTV в 1997 году и привлек более 150 миллионов китайских зрителей.

Правительство Южной Кореи играет ключевую роль в поддержке роста «Халлю». Одной из важных инициатив был план поддержки культурного контента, объявленный администрацией бывшего президента Ким Дэ Чжуна, который увеличил бюджет, выделяемый на культурную индустрию с $14 млн в 1998 году до $84 млн в 2001 году, согласно Air University.

Фото: airuniversity.af.edu

Позже были приняты законы, направленные на защиту киноиндустрии и развитие индустрии цифрового контента. В целом, рост «халлю» был обусловлен как поддержкой Правительства, так и преданностью фанатов.

Как результат, Министерство культуры, спорта и туризма Кореи открыло свои зарубежные корейские культурные центры в 30 странах мира, включая Казахстан. Такой культурный центр в Астане является единственным в Центральной Азии. Его главная задача — распространение и знакомство казахстанцев с Кореей и корейской культурой. В Центре на регулярной основе проводятся курсы корейского языка, в год обучается более 900 студентов. Кроме того, организуются различные культурные мероприятия, выставки и фестивали, сеансы корейских фильмов.

K-pop

K-pop — это корейская популярная музыка, которая является неотъемлемой частью «корейской волны», и включает в себя разные музыкальные стили, такие как поп, рок, хип-хоп, электронная танцевальная музыка и R& B.

Появление песни «Каннам стайл» в исполнении певца Psy в конце 2012 года можно назвать важным моментом для мирового признания К-попа. Этот хит разошелся по всему миру, заняв первые места в чартах многих стран и установив рекордное количество просмотров на YouTube.

Перед успехом «Каннам стайл» на мировой сцене также набирали популярность айдол-группы К-поп. Сегодня среди самых известных — группы BTS, BLACK PINK и EXO.

Фото: yesasia.ru

В 2022 году группа BTS поставила рекорд по числу премий Billboard Music Awards, а также посетила Белый дом и встретилась с президентом Джо Байденом.

В 2023 году группа Black Pink вошла в Книгу рекордов Гиннесса по количеству просмотров на YouTube канале, и в этом же году участницы посетили Букингемский дворец и получили награды от короля Карла III.

Благодаря значительному успеху, волна K-pop достигла и Казахстана. В нашей стране это музыкальное направление приобрело свои национальные особенности и породило множество Q-pop групп. Основоположником этой субкультуры стала группа Ninety One. Впервые о ней казахстанцы узнали 8 октября 2015 года, когда группа выложила на YouTube клип на песню «Айыптама». 15 марта 2019 года артисты группы также участвовали в корейском шоу «I Can See Your Voice», и стали победителями.

ТОП-5 дорам

Дорама — это японское слово, означающее телесериал. В русскоязычной среде его используют для обозначения сериалов из Японии, Южной Кореи, Китая и других азиатских стран. Корейские дорамы играют важную роль в «корейской волне». Выбрать лучшие иногда сложно из-за множества жанров и предпочтений каждого зрителя, но в топ-5 согласно рейтингам входят следующие:

Мальчишки краше цветов (2009 год, 25 серий) — о школьнице из бедной семьи, попавшей в элитную школу, и ее взаимодействии с группой богатых парней. Наследники (2013 год, 20 серий) — о группе привилегированных старшеклассников, стремящихся взять под контроль бизнес-империи своих семей, и об отношениях наследника корпорации с девушкой из бедной семьи. Потомки солнца (2016 год, 16 серий) — об истории капитана элитного подразделения и талантливого врача, их отношениях и столкновениях с опасностями. Гоблин (2016 год, 16 серий) — о встрече бессмертного гоблина с обычной девушкой, развитие их отношений на фоне мистических событий. Любовь приходит с неба (2019 год, 16 серий) — о богатой наследнице из Южной Кореи, случайно попавшей в Северную Корею, ее отношениях с офицером, и о том, как они преодолевают политические и культурные различия.

Фото: yesasia.ru

Если говорить о сфере кино, важно отметить, что в 2020 году корейский фильм «Паразиты» стал первой кинокартиной не на английском языке, получившей Оскар в категории «Лучший фильм». Также в 2021 году корейский сериал «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым в истории Netflix.

Корейская кухня

Помимо индустрии развлечений, «корейская волна» также вызвала интерес к другим аспектам культуры Южной Кореи, включая кухню. В различных странах все большую популярность приобретают разнообразные блюда, такие как кимчи, рамен, бибимбап и самгетан. Недавно информационное агентство Yonhap сообщило, что экспорт рамена достиг $108,6 млн в апреле, что является самым быстрым ростом с мая 2022 года. Кроме того, в 2023 году экспорт сушеных водорослей, известных как «ким», достиг рекордного уровня в $790 млн.

Фото: Pixabay

В Казахстане корейская кухня также пользуется большим спросом. Во многих городах страны открыты корейские рестораны, а корейские продукты можно найти в местных магазинах. В таких заведениях зачастую работают этнические корейцы, живущие в Казахстане и сохранившие традиционные рецепты. Появление этнических корейцев в Казахстане связано с историей депортации в период советского режима. Сегодня их число превышает 120 тысяч человек.

Напомним, совсем недавно Корейский культурный центр в Астане заключил соглашение о сотрудничестве с кулинарными колледжами города в области обучения корейской кухне.

Бьюти-индустрия и медицина

Важно отметить, что и бьюти-индустрия Южной Кореи давно стала ориентиром для всего мира. Пластические хирурги страны утренней свежести считаются одними из лучших благодаря высокой квалификации. И именно эта отрасль приносит миллиардные доходы.

Ранее мы рассказывали, что в Гангнаме, самом модном эпицентре современной красоты в Сеуле, казахстанцы считаются VIP-пациентами ведущего центра пластической хирургии. Сегодня антивозрастные операции такие, как лифтинг и омоложение лица, пользуются наибольшей популярностью в клиниках.

Фото: Pixabay

Помимо эстетической хирургии многие наши соотечественники выбирают Южную Корею для получения различных медицинских услуг, включая общие чекапы организма. Стоимость медицинского обслуживания там ниже примерно в два раза, чем в Германии и США, и на 20-30%, чем в Израиле. Цены на общие медицинские осмотры начинаются от 500 тысяч тенге. Важно отметить, что во многих медорганизациях в Корее работают русскоязычные специалисты. По результатам обследований врачи выписывают план лечения, включая список лекарств на корейском языке, которых можно получить только по рецепту в этой стране.

Также в 2022 году Южная Корея вошла в топ-5 стран-импортеров косметики в Казахстан. Сегодня среди казахстанцев существует небезосновательный стереотип, согласно которому, если продукция была сделана в Корее — значит, она обязательно хорошего качества. Именно поэтому многие доверяют корейской косметике для ухода за кожей.

Образование

Изучение корейского языка также становится все более распространенным среди молодежи за рубежом. Некоторые студенты в Казахстане и других странах выбирают корейский в качестве второго иностранного языка из-за интереса к этой культуре, либо уезжают для получения образования. Сегодня 1255 казахстанцев обучаются в корейских университетах. Самыми популярными направлениями являются информационные технологии, медицина и сфера бизнеса.

Фото: Wikipedia

Так, например, казахстанка Вера Ким сегодня изучает ветеринарную медицину в южнокорейском университете. Девушка считает, что образование в медицинской сфере в этой стране является одним из самых престижных и инновационных в мире. Однако Вера отмечает, что большинство программ обучения проводятся на корейском языке, а на английском их очень мало.

— Я сейчас изучаю корейский язык. Это мой первый год обучения здесь. Мне здесь все нравится. Корейцы — добрые и отзывчивые люди. Однако я переживаю о том, успею ли я выучить корейский язык за год, ведь он необходим для дальнейшего образования, — поделилась девушка.

