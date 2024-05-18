Какие события ждут любителей корейской культуры летом в Астане

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик рассказал о том, какие мероприятия смогут посетить любители корейской культуры летом в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня в музее Первого Президента в Астане открылась выставка 12 корейских художников на тему «Ханбок, возрожденный как искусство».

Как сообщил посол Кореи, начиная с конца мая в Корейском культурном центре Астаны будет проходить еще одна выставка под названием «Ханбок из корейского сериала», которая продлится до августа. На ней будет выставлена корейская национальная одежда, которую носили главные герои дорамы «Красная манжета», транслировавшейся в Казахстане.

Посол напомнил, что 2022–2023 годы прошли под лозунгом «Годы взаимного культурного обмена между Республикой Корея и Республикой Казахстан», в рамках которых был проведен ряд двусторонних культурных мероприятий, включая оперные концерты, выступления мастеров тхэквондо, а также показы мод, что способствовало культурному сближению двух стран.

Чтобы продолжить эту тенденцию культурного обмена между двумя странами, Посольство Кореи и Корейский культурный центр планируют организовать ряд мероприятий в этом году.

Так, в июне в столице пройдет танцевальный фестиваль K-pop Cover Dance Champion. В июле на мероприятии Astana Comic Con будут представлены корейские комиксы.

В августе в театре Астана Опера выступит Национальная компания современного танца Республики Корея, а в октябре - группа традиционного корейского танца.