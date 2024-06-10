Президент Южной Кореи отправился в недельный тур по Центральной Азии

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в понедельник отправился в недельную поездку по Центральной Азии, в ходе которой он планирует посетить Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. Цель поездки – расширить сотрудничество между Южной Кореей и Центрально-азиатским регионом в области полезных ископаемых и других ключевых секторах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Тур по странам Центральной Азии продлится до 15 июня. В поездке лидера Южной Кореи сопровождает первая леди Ким Кеон Хи, а также представители более чем 60 корейских компаний.

Это первая зарубежная поездка Юна после государственного визита в Нидерланды в декабре.

Первую остановку президент Юн совершит в столице Туркменистана Ашхабаде в понедельник, где проведет встречу на высшем уровне с президентом Сердаром Бердымухамедовым и примет участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании.

Во вторник Юн отправится в Астану с трехдневным визитом. Он проведет саммит с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по вопросам углубления двустороннего стратегического партнерства и встретится с этническими корейцами и гражданами Южной Кореи.

В четверг президент направится в Узбекистан, где он встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и примет участие в двустороннем бизнес-форуме.

Первый заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё заявил, что поездка президента Южной Кореи в Центральную Азию поможет создать новые бизнес-возможности для южнокорейских компаний в сфере энергетики, критически важных полезных ископаемых, инфраструктуры и других областях, а также диверсифицировать сотрудничество в новых областях, таких как реагирование на изменение климата и технологии.

Во время тура Юн Сок Ёль планирует объявить о запуске новой инициативы под названием «K-Silk Road», направленной на создание новой модели сотрудничества путем соединения инновационных возможностей Южной Кореи с богатыми ресурсами и потенциалом развития Центральной Азии.

Правительство Южной Кореи планирует провести саммит с участием лидеров Южной Кореи и всех пяти стран Центральной Азии, включая Кыргызстан и Таджикистан, и провести первую встречу в следующем году.