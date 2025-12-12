РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:39, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ближайший старт с Байконура назначен на 15 декабря 2025 года

    На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М», передает корреспондент агентства Kazinform.

    На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М»
    Фото: Роскосмос

    Сегодня ракета тяжелого класса «Протон-М» с российским метеоспутником «Электро-Л» №5 на борту была вывезена и установлена в вертикальном положении на стартовом комплексе 81-ой площадки космодрома. Пуск с назначен на 15 декабря в 17 часов 20 минут по времени Астаны.

    Как сообщалось, это будет единственный в уходящем году пуск ракеты-носителя «Протон-М».

    После старта и отделения трех ступеней ракеты-носителя, выведение спутника на расчетную орбиту будет осуществляться за счет включений разгонного блока ДМ-03. Спутники серии «Электро-Л» работают на геостационарной орбите на высоте 35 786 км, где космические аппараты движутся синхронно с вращением Земли и выглядят неподвижными относительно поверхности.

    Из заявленных четырех запусков с Байконура до конца года 27 ноября 2025 года состоялся старт пилотируемого корабля «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС).

    Через три дня, 15 декабря 2025 года, ожидается пуск «Протона-М». Вопрос запуска 19 декабря 2025 года транспортного корабля «Прогресс МС-33» к МКС остается открытым из-за повреждения стартового стола №31 площадки, с которой должны запускать космический грузовик.

    Что касается испытательного запуска 24 декабря 2025 года новой российской ракеты «Союз -5» с модернизированной 45-й площадки космодрома Байконур в рамках совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек», на Байконуре ожидают  результаты предполетных испытаний.

    Байконур Освоение космоса Космос
    Сара Кабикызы
    Сара Кабикызы
Автор
    Автор
