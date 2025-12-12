Ближайший старт с Байконура назначен на 15 декабря 2025 года

Сегодня ракета тяжелого класса «Протон-М» с российским метеоспутником «Электро-Л» №5 на борту была вывезена и установлена в вертикальном положении на стартовом комплексе 81-ой площадки космодрома. Пуск с назначен на 15 декабря в 17 часов 20 минут по времени Астаны.

Как сообщалось, это будет единственный в уходящем году пуск ракеты-носителя «Протон-М».

После старта и отделения трех ступеней ракеты-носителя, выведение спутника на расчетную орбиту будет осуществляться за счет включений разгонного блока ДМ-03. Спутники серии «Электро-Л» работают на геостационарной орбите на высоте 35 786 км, где космические аппараты движутся синхронно с вращением Земли и выглядят неподвижными относительно поверхности.

Из заявленных четырех запусков с Байконура до конца года 27 ноября 2025 года состоялся старт пилотируемого корабля «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС).

Через три дня, 15 декабря 2025 года, ожидается пуск «Протона-М». Вопрос запуска 19 декабря 2025 года транспортного корабля «Прогресс МС-33» к МКС остается открытым из-за повреждения стартового стола №31 площадки, с которой должны запускать космический грузовик.

Что касается испытательного запуска 24 декабря 2025 года новой российской ракеты «Союз -5» с модернизированной 45-й площадки космодрома Байконур в рамках совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек», на Байконуре ожидают результаты предполетных испытаний.