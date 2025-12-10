Запуск с «Байтерека»: на Байконуре ожидают результаты предполетных испытаний

До заявленного ранее испытательного пуска первой ракеты «Союз-5» с нового космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» на космодроме Байконур осталось менее полумесяца. Какова готовность к запуску, как ведется предстартовая подготовка, какие работы проведены на стартовом комплексе? Актуальна ли заявленная дата запуска, если нет, то в чем причины возможной задержки? На эти и другие вопросы по запросу агентства Kazinforn ответили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

— 11 ноября 2025 года. на космический ракетный комплекс «Байтерек» был поставлен первый летный образец ракеты-носителя «Союз-5». На сегодняшний день продолжаются комплексные испытания технического комплекса, которые включают сборку ракеты-носителя, ее испытания с составными частями наземного комплекса, сборку ракеты-носителя с космической головной частью и подготовку к вывозу на стартовый комплекс КРК «Байтерек». По мере их завершения, с момента вывоза ракеты на стартовый комплекс, будут начаты комплексные испытания стартового комплекса, включающие проведение транспортировки ракеты, установку на стартовый стол, генеральные испытания ракеты, заправку компонентами топлива и предпусковую подготовку. При положительных результатах данных испытаний, Казахстанско-Российской межгосударственной комиссией будет принято решение о проведении первого испытательного пуска. Точные дата и время запуска будут сообщены дополнительно, — говорится в сообщении.

Отмечая особенности данного запуска для Казахстана, в МИИЦР РК подчеркнули экологическую безопасность запусков с КРК «Байтерек».

Фото: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-5» экологически безопасна, работает на керосине и кислороде. Также реализация данного межгосударственного проекта, который является первым и единственным проектом на Байконуре с момента приобретения независимости Республикой Казахстан, является важным моментом для сохранения инфраструктуры, рабочих мест и кадрового потенциала космодрома. Запуск будет осуществляться совместным пусковым расчетом, состоящим из казахстанских и российских специалистов.

На вопрос об итогах деятельности Казахстана в 2025 году по использованию космического комплекса «Байконур» в МИИЦР РК еще раз отметили большое значение проекта «Байтерек» для космической отрасли Казахстана.

— Проект создания космического ракетного комплекса «Байтерек» является основным проектом на комплексе «Байконур». Проект находится в активной стадии реализации. Также для сохранения исторического наследия, в 2025 году казахстанской стороной приняты объекты «Гагаринского старта» на космодроме Байконур, «Нулевой квартал» в городе Байконыр, которые активно используются для развития туризма на Байконуре. Акиматом Кызылординской области в текущем году в городе Байконыр построены пять многоквартирных домов, реализуются другие проекты по инфраструктуре города Байконыр, — говорится в сообщении.

Как известно, в 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации космического ракетного комплекса «Зенит-М».

Россия разрабатывает ракету-носитель «Союз-5», которую будет запущена с космического ракетного комплекса «Байтерек». Основное назначение ракеты — запуск автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты.