Первую ракету для «Байтерека» доставили на Байконур

Ракету «Союз 5» доставили по железной дороге, путь от Самары, где находится завод-изготовитель «Прогресс», до Байконура составил 1800 км.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, собранную, окрашенную и протестированную ракету доставили на космодром в специальных вагонах, которые обеспечили механическую защиту ракеты.

По прибытии на Байконур блоки ракеты завезли в монтажно испытательный корпус СП «Байтерек», где ракету будут готовить к предстоящему пуску.

Ожидается, что первый испытательный запуск с космического ракетного комплекса «Байтерек» состоится 25 декабря 2025 года.

Как известно, создание нового космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе инфраструктуры КРК «Зенит-М» для запусков ракет-носителей «Союз-5» предусмотрено договором между Казахстаном и Россией. Российская сторона ответственна за изготовление новой ракеты, казахстанская — за стартовый комплекс.

Начало летных испытаний ракеты «Союз 5» было перенесено с 2023 на 2025 год из-за геополитической ситуации и разрыва логистических цепочек.

Напомним, ранее мы писали, что согласно графику пусков с космодрома Байконур, до конца 2025 года планируется произвести четыре космических старта.