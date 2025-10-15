Четыре запуска с Байконура запланировано до конца года

Ближайший пуск назначен на 27 ноября 2025 года. В этот день, по информации Роскосмоса, с 31-й площадки Байконура будет запущен пилотируемый корабль «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС).

В составе основного экипажа — российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс. В составе дублирующего экипажа — космонавты Роскосмоса Пётр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон Самойленко.

Самым насыщенным ожидается завершающий месяц текущего года. На 15 декабря 2025 года запланирован пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Электро-Л № 5» с 81 площадки космодрома Байконур.

Через четыре дня, 19 декабря 2025 года, к МКС отправится транспортный корабль «Прогресс МС-33», который доставит грузы на орбиту для работающих в космосе экипажей.

И на 24 декабря 2025 года намечен запуск новой российской ракеты «Союз -5» с модернизированной 45-й площадки космодрома Байконур в рамках совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек».