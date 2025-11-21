Запуск ракеты «Протон-М» с Байконура назначен на 15 декабря

С помощью ракеты «Протон-М» к запуску готовят российский метеоспутник «Электро‑Л» № 5, который пополнит гидрометеорологическую космическую систему «Электро», позволяющую круглосуточно мониторить погоду с геостационарной орбиты.

Старт ракеты-носителя «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» на борту запланирован на 15 декабря 2025 года с площадки 81 космодрома Байконур.

Как сообщалось ранее, к концу 2025 года программа пусков с Байконура ожидается насыщенной.

27 ноября 2025 года с Байконура на МКС отправится транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-28», на 25 декабря 2025 года запланирован первый пуск с казахстанского ракетного космического комплекса «Байтерек».