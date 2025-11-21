РУ
    15:36, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Запуск ракеты «Протон-М» с Байконура назначен на 15 декабря

    Это будет единственный в уходящем году пуск ракеты-носителя «Протон-М». Как известно, в целях повышения экологической безопасности ракетно-космической деятельности на территории Казахстана, идет поэтапное сокращение эксплуатации ракет-носителей, использующих высокотоксичные компоненты топлива, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Запуск ракеты «Протон-М» с Байконура назначен на 15 декабря 2025 года
    Фото: Роскосмос

    С помощью ракеты «Протон-М» к запуску готовят российский метеоспутник «Электро‑Л» № 5, который пополнит гидрометеорологическую космическую систему «Электро», позволяющую круглосуточно мониторить погоду с геостационарной орбиты.

    Старт ракеты-носителя «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» на борту запланирован на 15 декабря 2025 года с площадки 81 космодрома Байконур.

    Как сообщалось ранее, к концу 2025 года программа пусков с Байконура ожидается насыщенной.

    27 ноября 2025 года с Байконура на МКС отправится транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-28», на 25 декабря 2025 года запланирован  первый пуск с казахстанского ракетного космического комплекса «Байтерек».

