Запуск ракеты «Протон-М» с Байконура назначен на 15 декабря
Это будет единственный в уходящем году пуск ракеты-носителя «Протон-М». Как известно, в целях повышения экологической безопасности ракетно-космической деятельности на территории Казахстана, идет поэтапное сокращение эксплуатации ракет-носителей, использующих высокотоксичные компоненты топлива, передает корреспондент агентства Kazinform.
С помощью ракеты «Протон-М» к запуску готовят российский метеоспутник «Электро‑Л» № 5, который пополнит гидрометеорологическую космическую систему «Электро», позволяющую круглосуточно мониторить погоду с геостационарной орбиты.
Старт ракеты-носителя «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» на борту запланирован на 15 декабря 2025 года с площадки 81 космодрома Байконур.
Как сообщалось ранее, к концу 2025 года программа пусков с Байконура ожидается насыщенной.
27 ноября 2025 года с Байконура на МКС отправится транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-28», на 25 декабря 2025 года запланирован первый пуск с казахстанского ракетного космического комплекса «Байтерек».